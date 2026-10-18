Día de la Madre: las ventas cayeron 1,4% y acumularon un nuevo año en retroceso

Las ventas minoristas por el Día de la Madre registraron una caída interanual del 1,4% en todo el país, medidas a precios constantes. Según el relevamiento difundido este domingo por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se trata del quinto año consecutivo de retroceso para esta celebración comercial.

El ticket promedio fue de $63.197 y predominó la compra de regalos de menor valor, en un contexto de presupuestos familiares ajustados. Aunque los comercios ofrecieron descuentos, promociones y financiación en cuotas, estas herramientas sirvieron principalmente para sostener la actividad, sin lograr revertir la caída del consumo.

Cómo les fue a los distintos rubros

De los seis sectores relevados por CAME, cuatro registraron bajas interanuales. La mayor caída correspondió a electrodomésticos y artículos para el hogar (-3,6%), seguida por cosméticos y perfumería (-3,2%), accesorios y celulares (-3,2%) y calzado y marroquinería (-2,2%).

En cambio, librería creció un 3,4%, impulsada por la búsqueda de obsequios más económicos, mientras que indumentaria registró una leve suba del 0,1%.

El informe también mostró diferencias en los montos destinados a cada tipo de regalo. Cosméticos y perfumería tuvo el ticket promedio más alto, de $88.000, mientras que librería registró el más bajo, de $37.638.

Una fecha que no logró cambiar la tendencia

Respecto de las expectativas, el 51,3% de los comercios vendió lo que esperaba, mientras que un 32,5% obtuvo resultados inferiores a sus previsiones y el 16,2% las superó.

Además, solo el 9% de los negocios consideró que el Día de la Madre fue clave para impulsar las ventas del mes. Para el resto, la celebración tuvo un impacto moderado, limitado o directamente nulo.

Desde CAME señalaron que las promociones y la financiación resultaron fundamentales para concretar operaciones, aunque en muchos casos implicaron una reducción de los márgenes de rentabilidad. El balance reflejó así un consumo cauteloso, con compras de último momento y una marcada preferencia por productos accesibles.