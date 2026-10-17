Criar a un niño en Argentina costó hasta $728.850 en septiembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los valores de la canasta de crianza correspondientes a septiembre, que permiten estimar cuánto cuesta mantener y cuidar a niños y niñas de hasta 12 años en Argentina. Según el informe, el costo mensual llegó a $728.850 para los chicos de entre 6 y 12 años.

Los valores varían según la edad. Para los menores de un año, la canasta se ubicó en $570.832; para los niños de 1 a 3 años, en $679.816; y para el grupo de 4 a 5 años, en $579.752. En tanto, el tramo de 6 a 12 años registró el valor más alto, con $728.850 mensuales.

La medición contempla dos componentes: por un lado, el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los menores y, por otro, el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

Para estimar los gastos en bienes y servicios, el organismo utiliza la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, que incluye alimentos y otros consumos esenciales, como vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda. Este indicador también es utilizado por el INDEC para medir la pobreza.

El cálculo incorpora, además, una estimación de las horas de cuidado necesarias según la edad de cada niño o niña, valorizadas económicamente a partir de los criterios establecidos en la metodología oficial.

Los grupos etarios se definen de acuerdo con las distintas etapas de escolarización. De esta manera, la canasta de crianza ofrece una referencia del costo mensual de la manutención y el cuidado durante la infancia.