El Vaticano confirmó el alta de León XIV tras su operación de pulmón

El papa León XIV recibió el alta médica este sábado en el Policlínico Gemelli de Roma, donde fue internado para someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un adenocarcinoma pulmonar. Tras la evaluación de los médicos, el pontífice regresará al Vaticano.

La decisión fue tomada luego de una serie de controles realizados durante la mañana, que incluyeron análisis de sangre, una radiografía de tórax y una evaluación clínica. Según informó la Santa Sede a través de Vatican News, los resultados permitieron autorizar su salida del centro de salud.

León XIV, de 71 años, había sido operado el martes para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado el adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar.

Durante su internación, el Santo Padre presentó una evolución favorable. Retomó progresivamente la alimentación, caminó y realizó ejercicios de rehabilitación respiratoria. Además, celebró una misa en una de las salas del hospital y mantuvo algunas de sus actividades de trabajo.

Los médicos continuarán evaluando su estado de salud a partir de los estudios complementarios realizados sobre el tumor, que permitirán determinar sus características y establecer si será necesario implementar tratamientos adicionales.

Tras recibir el alta, León XIV regresará al Vaticano, donde tiene previsto rezar el Ángelus este domingo 18 de octubre desde la ventana de su estudio. Será su primera aparición pública luego de la intervención quirúrgica.