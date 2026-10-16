Sin acuerdo entre las potencias, la ONU no logra elegir a su próximo secretario general

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas volvió a fracasar en su intento de elegir al próximo secretario general, en medio de las diferencias geopolíticas entre Estados Unidos y China. Las candidaturas de Rebeca Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett y Rafael Grossi fueron las más votadas, pero las tres recibieron dos vetos de los miembros permanentes, lo que impidió que alguna pudiera avanzar en el proceso.

En la votación, Grynspan obtuvo nueve votos a favor y cinco en contra, además de dos vetos. Rodrigues-Birkett consiguió ocho apoyos y seis rechazos, con dos vetos, mientras que Grossi recibió la misma cantidad de votos y también fue bloqueado por dos miembros permanentes.

La novedad de esta ronda fue que, por primera vez, el sistema de votación permitió identificar con mayor precisión los apoyos y rechazos de las cinco potencias con derecho a veto: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. Para ello, los representantes permanentes utilizaron boletas rojas, mientras que los miembros no permanentes votaron con boletas blancas.

Según los resultados difundidos, Grynspan y Rodrigues-Birkett recibieron el respaldo de tres miembros permanentes cada una, mientras que Grossi consiguió dos apoyos de ese grupo. La diferenciación también permitió confirmar la existencia de vetos cruzados entre las principales candidaturas, aunque el voto individual se mantuvo secreto.

El Consejo está integrado por 15 países: los cinco miembros permanentes y otros diez que ocupan bancas por períodos limitados. Estos últimos no tienen poder de veto, pero sus votos son determinantes, ya que se necesitan al menos nueve apoyos para que una candidatura pueda avanzar, además de no recibir el veto de ninguna de las potencias permanentes.

Las sucesivas votaciones sin resultados reflejan las dificultades para alcanzar un acuerdo político internacional sobre la sucesión de António Guterres. Mientras la administración de Donald Trump respalda a Grossi, China y Rusia se inclinan por una candidatura femenina, en línea con una posición que también quedó expresada en una declaración de los BRICS.

En el documento firmado durante la cumbre del bloque en India, sus integrantes señalaron que ninguna mujer fue elegida hasta ahora para ocupar la Secretaría General de la ONU y remarcaron la escasa representación de América Latina y el Caribe y de África entre quienes ocuparon el cargo.

Entre las candidatas, Grynspan impulsa una agenda multilateral que despierta interés en Beijing y Moscú. Rodrigues-Birkett, por su parte, también aparece entre las opciones que cuentan con respaldo de China y Rusia, aunque su trayectoria política podría generar resistencias en Washington. Cuando se desempeñó como canciller de Guyana, la diplomática elogió públicamente a Fidel Castro, un antecedente que podría complicar sus posibilidades frente al gobierno estadounidense.

En el caso de Grossi, actual titular del Organismo Internacional de Energía Atómica y candidato respaldado por la Argentina, uno de los principales obstáculos es la posición del Reino Unido. La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas suma tensión a la negociación, dado que Londres mantiene su rechazo al reclamo argentino sobre el archipiélago, ocupado por fuerzas británicas en 1833.

Ese escenario condiciona las posibilidades del diplomático argentino: si el Reino Unido mantiene su oposición y concreta un veto, Grossi no podrá avanzar en esa votación, independientemente del respaldo que reciba de otros países.

De todos modos, los vetos registrados en esta instancia no eliminan automáticamente a los candidatos de la carrera. Mientras el Consejo de Seguridad no logre designar a un sucesor de Guterres, las candidaturas pueden volver a presentarse en nuevas rondas, en un proceso que continúa condicionado por las diferencias entre las principales potencias.