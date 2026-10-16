Inteligencia artificial y riesgo hídrico, dos temas centrales del Foro de Concejales

El Foro de Concejales del Área Metropolitana reunió este viernes a más de 60 legisladores de las 18 localidades que integran esta gran región. Organizado por el Concejo Municipal de Santa Fe, el Concejo Municipal de Santo Tomé y el Ente de Coordinación del Área Metropolitana, ECAM, en esta oportunidad la ciudad anfitriona fue Santo Tomé.

“Como representantes locales, somos el primer mostrador ante las demandas ciudadanas y compartimos realidades que exigen una mirada de integración regional. Encontrarse, debatir y capacitarse no es una opción, sino un deber estratégico para construir normativas modernas y eficientes”, aseguró el presidente del Concejo de Santa Fe, Sergio “Checho” Basile, al dar la bienvenida a los presentes.

A su lado, su par santotomesina, Mity Reutemann, destacó ser elegidos como sede: “Es un privilegio para nosotros y también un desafío, porque hay mucho por aprender. Estos espacios son fundamentales para escucharnos, aun cuando pensemos diferente, porque todos compartimos un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de los vecinos en las distintas áreas y temáticas que nos convocan”.

En tanto, la directora del Ecam, Florencia Pinatti, expresó que “estos encuentros son fundamentales porque cada ciudad tiene su propia lógica y su propio reglamento, pero también hay muchos problemas que son comunes. Poder reunirnos nos permite compartir ideas, conocer nuevas propuestas e intercambiar experiencias, incluso con localidades que tienen comisiones comunales y realidades diferentes”.

“Somos una región profundamente interconectada y necesitamos que la integración metropolitana sea cada vez más fluida. Lo que hacemos en Santa Fe tiene impacto en las demás localidades y viceversa. Por eso es importante trabajar en una sintonía fina, con acuerdos y un marco normativo común”, agregó Basile.

Del acto de inicio también participó el intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley.

Se realizó un nuevo Foro de Concejales del Área Metropolitana.

Inteligencia artificial

El panel “Inteligencia artificial al servicio del trabajo legislativo” abrió el encuentro. Estuvo a cargo del decano de la UTN FRSF, Ing. Alejandro Toffolo; el docente de esa casa y especialista en IA Ing. Mauro Pacchiotti y la licenciada en Comunicación Institucional Soledad Martínez. La coordinación quedó en manos de María Laura Spina, abogada, magister en Ciencia de la Legislación, diplomada en Ciberdelitos y profesora en UNL, UTN y UBA en temas de Derecho y Tecnologías.

Comisiones de trabajo

Tal como sucedió en el encuentro anterior, realizado en Esperanza, los concejales y sus equipos técnicos se dividieron en comisiones de trabajo, según sus intereses.

El concejal Lucas Simoniello y la Arq. Julia Serniotti encabezaron el panel de Plusvalía urbana, terrenos ociosos y bancos de tierra. “Vamos a trabajar 3 temáticas vinculadas a suelo urbano: la captura de plusvalía, los terrenos ociosos, y el crecimiento urbano expansivo. Está muy bueno que se traiga al foro porque justamente es en la tarea legislativa donde podemos regular el uso del suelo para mejorar la calidad de vida en las ciudades, pensando también en el financiamiento necesario.

El de Gestión de residuos urbanos fue encabezado por el concejal Leonel Méndez: “Las localidades del área metropolitana tenemos un enorme desafío porque estas cuestiones son transversales y tienen que ver con políticas públicas de sostenibilida. No pueden ser abordadas por una sola localidad porque los residuos y la forma en que se gestionan impactan en el ambiente”.

El tercer panel tuvo como eje la movilidad, las plataformas y el futuro de taxis y remises y estuvo encabezado por la concejala de Santa Fe, Titi Barletta, y por Valentina González, del equipo de la presidencia del Concejo de Santo Tomé. “La idea es poner en común y en comparativa la legislación de otras localidades, como en el caso de Santa Fe que ya trabajó cómo regular las aplicaciones de viajes, para ver si es posible aplicarla en Santo Tomé y en otras localidades”, dijo González.

Ante el fenómeno El Niño

Luego, llegó el turno del tema más actual de todos: “Riesgo hídrico y fenómeno del Niño”, a cargo del subsecretario de Protección Civil y gestión de riesgos de la provincia, Daniel Basile, y el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de UNL, Felipe Franco.

Los funcionarios brindaron detalles del estado de situación actual, las obras de infraestructura ejecutadas, la importancia de preparar los planes de contingencias y las medidas de prevención conjuntas.

Además, aportaron una guía de acciones que pueden poner en práctica los gobiernos locales:

Promover y facilitar el acceso a la información oficial para toma de decisiones Gestionar íntegramente los recursos hídricos Prevención y manejo de incendios forestales Ordenamiento territorial y promoción de tecnologías limpias Conservación y restauración ecológica Gestión ambiental en cursos de agua y lugares ribereños Protección de animales silvestres Gestión de calidad de aire y salud ambiental Educación ambiental y participación Comunitaria Coordinación institucional, gobernanza y recomenda

El trabajo se dividió en comisiones temáticas.

“Este foro es la herramienta para transformar la cercanía geográfica en una verdadera alianza institucional. Ningún municipio o comuna se salva solo; el crecimiento armónico de nuestra región depende de la capacidad que tengamos para articular soluciones conjuntas, compartir experiencias exitosas y unificar criterios”, concluyó el presidente del Concejo de Santa Fe, Checho Basile.