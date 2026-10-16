El papa León XIV continúa su recuperación y encabezó una misa desde el hospital

El papa León XIV mostró una nueva evolución favorable en su estado de salud, luego de que estudios de sangre y una radiografía de tórax confirmaran una "mejora constante", según informó este viernes el Vaticano. En su cuarto día de internación en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, el Pontífice continúa con su recuperación tras la cirugía a la que fue sometido el martes.

"En su cuarto día en el hospital, los médicos del papa León XIV dicen que nuevas pruebas de sangre y una radiografía de tórax confirman la mejora constante en su estado general", detalló el informe difundido por la Santa Sede.

El comunicado también precisó que el Papa continúa con la fisioterapia respiratoria y realiza sus actividades cotidianas de manera completamente independiente mientras avanza en su recuperación.

En ese contexto, León XIV celebró una misa en la estancia habilitada en el décimo piso del hospital, de la que participaron integrantes del personal médico y de enfermería, además de miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Durante la homilía, el Pontífice agradeció al personal sanitario por la tarea que desarrolla diariamente en la atención de los pacientes y, en particular, por los cuidados que recibió durante su internación. Al finalizar la celebración, él mismo distribuyó la comunión a los presentes.

Por último, la Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el próximo domingo León XIV dirigirá la oración del Ángelus, en una nueva señal de continuidad de sus actividades mientras permanece hospitalizado.