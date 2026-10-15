La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a una multitud y terminó con enfrentamientos y 31 detenidos

Una multitud se movilizó este jueves frente al Congreso de la Nación en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para exigir al Gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta reunió a estudiantes, docentes, nodocentes, rectores y organizaciones sindicales, sociales y políticas, en una nueva demostración de rechazo al ajuste presupuestario en la educación superior.

La jornada, que tuvo una masiva convocatoria en la Plaza de los Dos Congresos, estuvo marcada también por incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Los enfrentamientos comenzaron cuando grupos de personas intentaron avanzar sobre el vallado dispuesto alrededor del Parlamento. Los efectivos respondieron con gases lacrimógenos, balas de goma y un camión hidrante. Según informó Infobae, 31 manifestantes fueron detenidos.

Una multitud en defensa de la universidad pública

La movilización fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), con el acompañamiento de la CGT, las dos CTA, ATE y numerosas organizaciones sociales y políticas.

Desde las primeras horas de la tarde, los manifestantes comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del Congreso, con carteles y consignas en defensa de la educación pública. La lluvia no impidió que miles de personas participaran de la convocatoria.

El reclamo central fue la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla la actualización de salarios, becas y recursos para las universidades nacionales de acuerdo con la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

Los sectores convocantes señalaron que la norma cuenta con respaldo del Congreso y de la Justicia, pero denunciaron que el Poder Ejecutivo continúa sin implementarla.

Incidentes y un fuerte operativo de seguridad

Los momentos de mayor tensión se registraron alrededor de las 15.30, cuando algunos manifestantes intentaron derribar las vallas instaladas en las inmediaciones del Congreso.

En ese contexto, las fuerzas federales utilizaron un camión hidrante y gases lacrimógenos para dispersar a quienes se encontraban junto al vallado. También se reportó el uso de balas de goma.

Los incidentes se desarrollaron mientras, a poca distancia, continuaba el acto central de la Marcha Federal Universitaria, con la lectura de adhesiones, discursos y consignas desde el escenario.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, cuestionó a los participantes de los enfrentamientos. “El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia”, expresó a través de sus redes sociales, y advirtió que quienes cometieran delitos deberían responder ante la Justicia.

Fuertes críticas al Gobierno y reclamos por el presupuesto

Durante el acto se leyó un documento común a las movilizaciones realizadas en distintos puntos del país. Allí, las organizaciones universitarias denunciaron que el Gobierno nacional incumple la Ley de Financiamiento Universitario, pese a que, según señalaron, la Justicia declaró su constitucionalidad y ordenó su aplicación inmediata.

El texto también cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027, al que calificó como insuficiente para sostener el funcionamiento de las universidades públicas.

Entre otros puntos, los convocantes advirtieron sobre el congelamiento de las Becas Progresar en 35.000 pesos desde 2024, la situación de las Becas Manuel Belgrano y las dificultades para sostener programas de estímulo a las vocaciones científicas.

Además, reclamaron que el presupuesto universitario contemple un incremento del 33,4% respecto de la propuesta del Ejecutivo, de acuerdo con el planteo elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional.

“La universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución”, concluyó el documento.

El deterioro salarial, en el centro del reclamo

Los gremios universitarios volvieron a advertir sobre la pérdida del poder adquisitivo de docentes y nodocentes.

La secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, señaló que un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva percibió en octubre un salario básico bruto de 561.659 pesos, cuando, de acuerdo con los cálculos del sindicato basados en la Ley de Financiamiento Universitario, debería haber cobrado 741.111 pesos.

Por su parte, el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, cuestionó duramente la política educativa del Gobierno nacional.

“Hoy también marchamos en defensa de la democracia, porque en democracia, la ley se cumple”, afirmó durante su intervención.

Una protesta atravesada por la disputa política

La quinta Marcha Federal Universitaria coincidió con una jornada de tensión en la Cámara de Diputados, donde sectores de la oposición intentaron avanzar con el tratamiento de iniciativas contra el DNU 70/2023. Sin embargo, la sesión no pudo realizarse por falta de quórum.

A la movilización también asistieron dirigentes políticos, entre ellos el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien criticó el desfinanciamiento universitario y reclamó al presidente Javier Milei que cumpla con la legislación vigente.

La jornada concluyó con la lectura del documento conjunto y la desconcentración de los participantes del acto central, mientras los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso quedaron como otro de los hechos centrales de una movilización multitudinaria en defensa de la universidad pública.