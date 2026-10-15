Diputados: la oposición no reunió quórum y se cayó la sesión que buscaba derogar el DNU 70

La oposición no consiguió el quórum para abrir la sesión en la Cámara de Diputados y fracasó el intento de derogar el DNU 70/23, la norma impulsada por el Gobierno de Javier Milei que introdujo una amplia desregulación de la economía. Pese a la movilización realizada en las inmediaciones del Congreso, solo 121 legisladores ocuparon sus bancas, ocho menos de los necesarios para habilitar el debate.

La sesión especial había sido convocada para tratar la derogación del decreto, pero la ausencia de legisladores de distintos bloques impidió alcanzar el número reglamentario. Entre quienes no asistieron se encontraban ocho integrantes de Provincias Unidas, tres diputados del bloque Independencia, de Tucumán, y el misionero Alberto Arrúa Vancsik, conocido como "Colo", de Argentina Federal.

Los diputados José Luis Garrido, de Por Santa Cruz, y Loma Ávila, de Provincias Unidas, ingresaron al recinto cuando el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, ya había dado por caída la convocatoria.

Además de la derogación del DNU 70/23, el temario incluía el tratamiento de iniciativas vinculadas con la emergencia en discapacidad y el alivio y la regularización de las deudas familiares.

La falta de quórum representó un alivio para el oficialismo, que buscaba evitar que la oposición reuniera los votos necesarios para dejar sin efecto el decreto. La norma, dictada a fines de 2023, modificó o derogó numerosas regulaciones en áreas como alquileres, abastecimiento, actividad comercial y medicina prepaga, entre otras.

En los días previos, distintos movimientos políticos y legislativos habían complicado la estrategia opositora. Entre ellos, se destacó la decisión del oficialismo de impulsar la restitución de la Ley de Tierras mediante un proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa que ya contaba con media sanción del Senado.

La estrategia del Gobierno apuntó a evitar que una eventual derogación del DNU revirtiera los cambios introducidos en distintas áreas de la economía. Entre las normas alcanzadas por el decreto se encuentran las leyes de Alquileres, Góndolas y Abastecimiento, además de disposiciones relacionadas con los servicios de medicina prepaga y la actividad aerocomercial.

Durante las expresiones de minoría, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó a los legisladores ausentes y al Gobierno. "Este gobierno y los que no dieron quórum no sienten al pueblo argentino", sostuvo. También afirmó que la oposición tiene la responsabilidad de representar las demandas sociales y las expectativas de futuro de la población.

Por su parte, el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, criticó las maniobras políticas que, según consideró, impidieron reunir el número necesario para abrir el debate. "Un montón de diputados decidió no venir y les importó muy poco" la situación de las personas endeudadas y de quienes necesitan políticas de discapacidad, afirmó.

Con la sesión caída, el DNU 70/23 continuará vigente, mientras la oposición deberá evaluar nuevas estrategias parlamentarias para intentar avanzar con su derogación.