Chena, sobre el traspaso a ASSA: "Los que se oponen no han presentado una alternativa superadora"

Por Santotomealdía



La concejala Alejandra Chena defendió la ordenanza que autoriza al Ejecutivo municipal a iniciar el proceso de traspaso de los servicios de agua y cloacas a Aguas Santafesinas SA (ASSA) y cuestionó a quienes se opusieron a su aprobación. En una entrevista realizada este miércoles con Santotomealdía, sostuvo que la incorporación a la empresa provincial es la alternativa para resolver los problemas estructurales del servicio y afirmó: “Los que se oponen no han presentado una alternativa superadora que podamos evaluar”.

Chena aclaró que la decisión del Concejo no implica un traspaso inmediato, sino el comienzo de una etapa de estudios técnicos y negociaciones para establecer las condiciones del futuro acuerdo. Según explicó, la formalización del convenio está prevista para junio de 2027 y, durante los próximos meses, deberán analizarse las características de la infraestructura, las inversiones necesarias y las condiciones de prestación de los servicios.

“Ayer mucho se dijo y poco tenía que ver con eso. Se hablaba como que estábamos autorizando el convenio. No, se inicia ese proceso”, señaló la concejala, al cuestionar algunas de las interpretaciones que se plantearon durante el debate legislativo.

En ese sentido, explicó que ASSA deberá realizar estudios sobre el terreno para determinar el estado de las instalaciones y, a partir de esa evaluación, trabajar con el Ejecutivo municipal en las condiciones económicas y operativas de la incorporación.

Por qué considera necesario el traspaso

Chena sostuvo que el Municipio tiene dificultades para afrontar por sus propios medios las inversiones que requiere la infraestructura de agua y cloacas, especialmente por la antigüedad de las redes y los problemas de abastecimiento que afectan a distintos sectores de nuestra ciudad.

“Yo lo veo muy dificultoso que el Municipio solo lo pueda hacer y por eso adhiero a que pueda arribar la empresa, como en otras dieciséis ciudades de la provincia”, expresó.

También remarcó que la incorporación de ASSA permitiría abordar las necesidades vinculadas con el crecimiento urbano y la planificación de nuevos emprendimientos, mediante estudios de factibilidad técnica para la provisión de agua y cloacas.

“ASSA es la alternativa válida para solucionar el problema”, insistió, y cuestionó que durante la discusión se plantearan objeciones sin presentar, a su entender, una solución diferente.

El futuro de los trabajadores y los próximos pasos

Consultada sobre la situación del personal municipal afectado a los servicios, Chena reconoció que todavía no existe un acuerdo escrito, aunque aseguró que el intendente asumió el compromiso de evaluar cada situación.

Según explicó, la previsión es que los trabajadores permanezcan dentro de la estructura municipal, ya sea mediante su reasignación a otras áreas o continuando en determinadas tareas vinculadas con el servicio.

“No tenemos nada escrito, pero sí el compromiso del intendente en que se van a evaluar todas las situaciones, pero van a quedar en el Municipio”, afirmó.

La concejala también sostuvo que, de acuerdo con lo conversado con representantes de ASSA, la empresa contaría con una oficina de atención en nuestra ciudad, una línea telefónica 0800, vehículos y recursos propios para atender los reclamos. Aclaró que estas cuestiones fueron transmitidas durante las reuniones, aunque todavía no están formalizadas por escrito.

Respecto del control legislativo, Chena aseguró que los acuerdos y las distintas etapas del proceso deberán volver al Concejo para su tratamiento. Cabe recordar que el artículo tercero de la ordenanza establece expresamente esa intervención cuando los instrumentos impliquen nuevas obligaciones económicas o financieras, disposición de bienes municipales o modificaciones en la situación del personal.

Finalmente, la concejala insistió en que el objetivo debe ser encontrar una solución de largo plazo para los vecinos y evitar que la discusión quede limitada a las diferencias políticas.“El vecino que hoy no tiene agua está angustiado y quiere saber cuándo se le va a solucionar el problema”, expresó, al fundamentar su respaldo al inicio de las negociaciones con ASSA.