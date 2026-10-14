Lula apunta al voto evangélico con una carta abierta a 11 días del balotaje en Brasil

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, dirigió una carta abierta a las familias evangélicas a 11 días de la segunda vuelta electoral, prevista para el 25 de octubre. Con el mensaje, el mandatario busca acercarse a un sector de la población que, según las encuestas, muestra mayor respaldo a su adversario, el senador Flávio Bolsonaro.

"He decidido escribirles con el corazón abierto", expresó Lula al comienzo de la misiva. El jefe de Estado, que profesa la fe católica, manifestó su "respeto absoluto" por todas las religiones y sostuvo que comparten el compromiso de cuidar a las familias brasileñas.

La comunidad evangélica representa cerca del 27% de la población de Brasil y constituye uno de los sectores con mayor apoyo a Bolsonaro. De acuerdo con el último sondeo de Datafolha citado en los informes de campaña, el 66% de los integrantes de ese segmento se inclinaría por el senador.

En su mensaje, Lula apeló también a referencias religiosas para explicar su trayectoria política. "Si no hubiera sido por la mano bondadosa de Dios", afirmó, no habría llegado a disputar un cuarto mandato presidencial. Además, sostuvo que se siente "guiado por Él" y que continúa trabajando por las familias con "medidas concretas; no con discursos vacíos, como hacen otros".

El mandatario enumeró distintas iniciativas de su Gobierno que, según planteó, benefician a los hogares evangélicos. Entre ellas, mencionó la prohibición de las casas de apuestas en línea, a las que responsabilizó por afectar a numerosas familias, y la propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales con dos días de descanso.

La iniciativa sobre la jornada laboral tenía previsto ser tratada este miércoles en el Senado brasileño. Lula sostuvo que una eventual aprobación permitiría a los fieles disponer de más tiempo para asistir a la iglesia y compartir actividades religiosas.

La carta también incluyó una referencia a una noticia falsa que circuló durante las elecciones de 2022, según la cual el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) pretendía cerrar miles de iglesias evangélicas. En ese sentido, afirmó que su espacio no promueve políticas destinadas a destruir vidas o cerrar templos y reivindicó el respeto por las enseñanzas de Jesús.

Entre los principales ejes del texto, Lula destacó la protección de las mujeres, el combate al crimen organizado mediante tareas de inteligencia, la defensa de la salud pública y el cuidado de la naturaleza, a la que describió como una creación de Dios.

En el cierre, el presidente llamó a los votantes evangélicos a recurrir a la oración antes de definir su elección. Les pidió "pedir discernimiento a Dios para tomar su decisión en estas elecciones" y concluyó con un mensaje dirigido a la participación electoral: "Acudan a las urnas con la conciencia libre y con la alianza renovada con nuestro amado Brasil".