Tragedia en India: murieron 13 niños al volcar un barco en el río Ganges

Una tragedia conmocionó al estado de Bihar, en el noreste de la India, luego de que un barco que transportaba a menores de 15 años volcara en el río Ganges cuando se dirigía a un festival. El accidente ocurrió el martes por la noche, en el distrito de Vaishali, y las autoridades reportaron al menos 13 niños fallecidos.

La embarcación trasladaba a los menores hacia una celebración que incluía un banquete cuando, por causas que aún se investigan, naufragó cerca de las 20.30, hora local. El episodio desencadenó un operativo de emergencia en el que participaron efectivos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) y vecinos de la zona.

Según los primeros reportes, siete personas fueron rescatadas con vida y trasladadas a la ciudad de Patna, situada a menos de 50 kilómetros del lugar, para recibir atención médica. Mientras continuaban las tareas de búsqueda, surgieron versiones contradictorias sobre la cantidad total de víctimas.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y manifestó su preocupación por lo ocurrido. "La pérdida de vidas en el naufragio de un barco en Vaishali, Bihar, es profundamente dolorosa. Mis pensamientos están con las familias en este momento difícil. Rezo por la pronta recuperación de los heridos", publicó en sus redes sociales.

Además, anunció una compensación económica para los familiares de las víctimas. Según detalló, se entregarán 200.000 rupias a los allegados de cada fallecido y 50.000 rupias a las personas heridas.

Por su parte, el ministro principal de Bihar, Samrat Choudhary, confirmó que el gobierno estatal otorgará una ayuda de 400.000 rupias a cada familia afectada por la muerte de un ser querido.

Sin embargo, desde la oposición advirtieron que el número de víctimas podría ser mayor al informado oficialmente. Tejashwi Yadav, dirigente opositor de Bihar, sostuvo que se estimaba que la cifra de fallecidos podría rondar los 30, aunque aclaró que los datos disponibles todavía eran parciales.

"Se estima que el número de muertos es de alrededor de 30, la mayoría de ellos niños. Hasta el momento, se han recuperado 14 cuerpos; seis personas han sido remitidas al hospital y tres están a salvo", afirmó Yadav en sus redes sociales.

El dirigente también reclamó que se aceleraran las tareas de rescate y la asistencia a los afectados, y remarcó la gravedad del naufragio en la zona de Raghopur Diara. Las autoridades continuaban trabajando para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar el número definitivo de víctimas.