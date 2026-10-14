Detuvieron por falso testimonio a un testigo en el juicio por la desaparición de Loan

Un testigo fue detenido este miércoles por presunto falso testimonio durante el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño visto por última vez en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio. Se trata de Agustín Ibarra, quien había sido citado para declarar por su participación en el traslado de Laudelina Peña, tía del menor, a una fiscalía de la ciudad de Corrientes, donde instaló la hipótesis de que el niño había sido atropellado.

La detención fue ordenada por el tribunal luego de que Ibarra respondiera que no recordaba varios detalles de aquel viaje, una actitud que despertó cuestionamientos durante la audiencia. Los fiscales, los representantes de la querella y el abogado de una de las defensas solicitaron que fuera detenido por falso testimonio, un pedido al que los jueces hicieron lugar.

Al fundamentar la decisión, el tribunal consideró que el testigo se había mostrado "manifiestamente reticente" y que sus respuestas habían sido "elusivas, inconsistentes y esquivas". El juez Eduardo Belforte también le advirtió que ocultar información podía constituir falso testimonio, pero Ibarra mantuvo su postura. Finalmente, los magistrados ordenaron a Gendarmería Nacional que concretara la detención.

El testimonio estaba relacionado con un episodio ocurrido 16 días después de la desaparición de Loan, cuando Ibarra participó del traslado de Laudelina Peña, de 45 años, y de su hija Macarena hasta una fiscalía correntina. En la madrugada del 29 de junio de 2024, la tía del niño declaró que el menor había sido atropellado por una camioneta conducida por María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, ambos imputados en la causa.

La versión del supuesto accidente generó controversia desde el comienzo y se convirtió en uno de los episodios más discutidos de la investigación. Ibarra fue citado al juicio para dar detalles sobre el recorrido y las circunstancias de aquel traslado.

Durante su declaración, el hombre evitó precisar qué había ocurrido dentro del Volkswagen Passat del diputado Diego Pellegrini, en el que viajó desde Esquina hasta la casa de Laudelina, en 9 de Julio, acompañado por el abogado José Fernández Codazzi. Luego continuó el trayecto hacia la ciudad de Corrientes en la camioneta del letrado.

Ibarra sostuvo que ni Pellegrini ni Codazzi le habían informado que la mujer a la que acompañaban tenía un papel relevante en la causa por la desaparición del niño. Según explicó, el viaje a Esquina había sido organizado para pagar a los albañiles que trabajaban en una obra y aseguró que mantenía una amistad de larga data con el legislador. En cuanto a Codazzi, dijo conocerlo desde hacía seis o siete años por coincidir en un complejo de pádel.

El testigo también relató que había participado junto a Pellegrini de una reunión política en Goya, con alrededor de ocho personas, aunque no aportó mayores detalles. Después viajaron a Esquina, donde descansó en la habitación del hijo del diputado y escuchó que Codazzi se despedía porque debía ir a 9 de Julio para atender a una clienta.

De acuerdo con su versión, utilizaron el automóvil de Pellegrini porque la camioneta del abogado estaba en el lavadero. Llegaron a 9 de Julio cerca de las 19, cuando la desaparición de Loan ya era un tema de conversación pública. Sin embargo, Ibarra afirmó que nunca le preguntó a Codazzi por el caso.

El episodio también tuvo repercusiones políticas. Un día después de la declaración de Laudelina, el entonces gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, publicó en la red social X que se había dado "un gran paso" para resolver la desaparición. Posteriormente, explicó que estaba siguiendo la información por televisión y atribuyó su mensaje a la ansiedad generada por el caso.

Por su parte, Fernández Codazzi dejó de representar a Laudelina y actualmente cumple prisión domiciliaria en otra causa, en la que está acusado de encubrir la huida de un ciudadano brasileño junto a su hijo en Corrientes.

La detención de Ibarra se produjo en el marco del juicio que busca establecer las responsabilidades por la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024, y esclarecer qué sucedió con el niño desde que fue visto por última vez.