"Maradona fue asesinado": el contundente alegato de Fernando Burlando

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ingresó este miércoles en una instancia decisiva con los alegatos de los abogados que representan a Dalma y Gianinna Maradona. En una exposición de fuerte contenido acusatorio, Fernando Burlando afirmó que el exfutbolista fue asesinado y sostuvo que la evidencia reunida durante el proceso respalda esa conclusión.

"Podemos decir con autoridad que Maradona fue asesinado", expresó el letrado, quien apuntó contra los profesionales que estuvieron a cargo de la salud del exjugador durante su internación domiciliaria en una casa del barrio San Andrés, en Tigre. Según su planteo, la atención recibida agravó su estado hasta su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Burlando abrió su exposición con una referencia al lugar que Maradona ocupa en la historia argentina. "Mataron a un héroe mitológico, a un guerrero capaz de ir y volver del olvido o de la muerte cuando lo deseaba", manifestó. Luego sostuvo que se aprovecharon de la vulnerabilidad de su salud y que el deterioro se extendió desde el 11 de noviembre hasta el día de su fallecimiento.

El abogado aseguró que sus acusaciones se basan en las pruebas incorporadas al juicio, entre ellas conversaciones entre los propios imputados. Afirmó que ese material permite reconstruir los últimos días del exfutbolista y describió la evidencia como una cadena de indicios difícil de refutar.

Entre los mensajes citados, mencionó uno del 25 de octubre de 2020, en el que el neurocirujano Leopoldo Luque le habría manifestado a la psiquiatra Agustina Cosachov sus dudas sobre la internación domiciliaria: "Me parece que es lo mismo que la nada". Para Burlando, ese intercambio demuestra que los profesionales conocían los riesgos de la modalidad de atención.

También hizo referencia a un mensaje del 3 de noviembre entre Luque y Julio César Soria, custodio de Maradona, en el que, según relató, se advertía sobre las consecuencias legales que podría afrontar el médico si el exjugador moría. Además, citó una conversación del 8 de noviembre en la que Cosachov escribió: "Si improvisamos nos va a salir mal".

El letrado cuestionó que, pese a esas advertencias, no se hubieran tomado medidas para modificar la atención del exfutbolista o trasladarlo a una clínica. "Mientras ellos seguían improvisando, Diego seguía sufriendo", afirmó. También criticó que, a su entender, los profesionales se preocuparan por las consecuencias legales de sus decisiones en lugar de priorizar la salud del paciente.

En otro tramo, Burlando mencionó un mensaje enviado por Cosachov al psicólogo Carlos Díaz el 11 de noviembre, fecha en que comenzó la internación domiciliaria. "Se nos viene la bomba, a vos y a mí, sabelo, por la responsabilidad de la internación", decía el texto citado por el abogado.

Antes de la exposición de Burlando, los abogados Silvia Petroff y Fabián Améndola también habían cuestionado la atención médica recibida por Maradona y responsabilizado a distintos integrantes del equipo que intervino durante sus últimos días.

Petroff sostuvo que el exfutbolista fue trasladado desde la clínica Olivos sin contar con el alta médica y que quienes asumieron responsabilidades sobre su salud incumplieron sus obligaciones. Señaló especialmente a Luque y Cosachov, y afirmó que el deterioro de Maradona se prolongó durante los 14 días de internación domiciliaria, pese a la existencia de síntomas de alarma.

La abogada también cuestionó las condiciones en las que se organizó la atención y sostuvo que la agonía del exjugador podría haberse evitado. En su alegato, describió el impacto de la muerte de Maradona y la responsabilidad que, según su postura, les corresponde a quienes estaban a cargo de cuidarlo.

Por su parte, Améndola afirmó que Luque, Cosachov y Nancy Forlini, coordinadora de Swiss Medical, no actuaron ante las señales que advertían sobre el empeoramiento del paciente. Según el abogado, la falta de cuidados contribuyó a la descompensación que terminó con la vida del exfutbolista.

Améndola también apuntó contra Díaz, a quien acusó de haber promovido la limitación de los controles de enfermería y de impedir las visitas de las hijas de Maradona. Por esos motivos, pidió que sea condenado por homicidio culposo. Además, confirmó que la querella desistiría de la acusación contra el médico Pedro Di Spagna, en línea con la decisión de la fiscalía.

Los alegatos de este miércoles representan una etapa central del proceso, en la que las partes exponen sus conclusiones sobre la prueba y fundamentan sus pedidos ante el tribunal. Las afirmaciones de los abogados de la familia constituyen la posición de la querella y deberán ser evaluadas junto con los argumentos de las demás partes y la prueba del juicio.