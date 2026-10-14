Rusia atacó dos centrales termoeléctricas de Ucrania y dejó a 600.000 hogares sin luz

Rusia lanzó una nueva serie de ataques contra instalaciones energéticas de Ucrania, incluidos dos complejos termoeléctricos de Kiev, y dejó a unos 600.000 hogares sin suministro eléctrico, según reportes citados por medios internacionales. La ofensiva también provocó muertos y heridos, de acuerdo con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

El Ministerio de Defensa ruso informó que sus fuerzas atacaron las centrales termoeléctricas Dárnitskaya (TETS-4) y Kíevskaya (TETS-5), ubicadas en la capital ucraniana. Según la versión de Moscú, ambas instalaciones abastecen de electricidad a unidades militares y empresas vinculadas con la industria de defensa de Ucrania.

En un comunicado difundido a través de Telegram, el organismo militar señaló que durante la noche se llevó adelante un ataque con misiles de precisión y drones contra instalaciones energéticas de Kiev y de las regiones de Kiev y Járkov. La cartera de Defensa sostuvo que los objetivos estaban relacionados con el funcionamiento de las fuerzas armadas ucranianas y su complejo industrial militar.

La ofensiva también alcanzó en Kiev al centro de procesamiento de datos de ATM Ukrsibbank, que ya había sido atacado con drones rusos el viernes anterior.

Por su parte, Zelenski afirmó que Rusia utilizó 39 misiles balísticos y más de 102 drones contra el sistema de suministro energético y otras infraestructuras críticas del país. Según el mandatario, los bombardeos ocasionaron daños importantes en 26 instalaciones del sector eléctrico y en otras cuatro vinculadas con las actividades petroleras y gasíferas.

El nuevo ataque se produce en medio de la continuidad de la guerra y de los daños que ambos países han denunciado contra sus infraestructuras. El impacto sobre el sistema energético ucraniano vuelve a generar dificultades para el abastecimiento eléctrico de la población.

En paralelo, el expresidente estadounidense Donald Trump había cuestionado el sábado 10 de octubre los ataques ucranianos contra refinerías rusas. Según la información difundida, Washington habría autorizado hasta abril operaciones rusas con diésel con el objetivo de contener las subas de precios.

También circularon versiones sobre un posible acuerdo entre Rusia y Ucrania para establecer una tregua energética, aunque ninguna de las dos partes confirmó oficialmente la existencia de ese entendimiento.