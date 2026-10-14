Desde el hospital, el papa León XIV agradeció las oraciones y los mensajes de apoyo

El papa León XIV presentó una evolución posoperatoria normal y comenzó a caminar por la habitación del hospital Gemelli de Roma, según el último parte médico difundido este miércoles. Los profesionales que siguen su recuperación indicaron que los estudios realizados después de la intervención quirúrgica arrojaron resultados dentro de los parámetros esperados.

Mientras continúa su recuperación, el Papa también hizo llegar un mensaje de agradecimiento a los fieles y religiosos que participaron del encuentro internacional por el décimo aniversario de Amoris Laetitia, que concluyó este miércoles. En una nota redactada y firmada el martes, antes de ingresar al hospital, agradeció las oraciones y el trabajo de los participantes.

Los médicos Luigi Carbone y Stéfano Margaritora informaron que el pontífice se sometió a análisis de sangre y una radiografía de control. De acuerdo con el parte, los resultados confirmaron una evolución favorable, acorde con el tipo de operación realizada.

Además, señalaron que León XIV realizó fisioterapia respiratoria y comenzó a caminar por la habitación. También retomó su alimentación habitual y pudo desayunar y almorzar. "La evolución sigue según lo previsto", afirmaron los profesionales.

"Como saben, no he podido estar con ustedes estos días. Les agradezco cordialmente sus oraciones y el trabajo que han realizado juntos", expresó el pontífice en el escrito, fechado el 13 de octubre en el Vaticano. Debido a la intervención quirúrgica, no pudo asistir al cierre del encuentro, en el que había participado una semana antes durante la apertura.

En su mensaje, León XIV destacó especialmente a las familias que compartieron sus "alegrías, dificultades y esperanzas", y reconoció la tarea de los responsables de las Iglesias católicas orientales y de los presidentes de las conferencias episcopales que colaboraron en la organización.

El Papa también anticipó que leerá las conclusiones de las jornadas y compartirá sus reflexiones más adelante. A su vez, instó a los participantes a trasladar los resultados a sus respectivas conferencias episcopales y diócesis, y a seguir anunciando el Evangelio junto a las familias, tomando como referencia la exhortación apostólica Amoris Laetitia, dedicada al amor en la familia.

Por último, manifestó su deseo de que las familias continúen participando activamente en la vida de las Iglesias locales y pidió que lo acompañen con sus oraciones. "Al encomendarlos a cada uno de ustedes a la protección de la Sagrada Familia de Nazaret, les pido, por favor, que recen por mí, así como yo rezo por ustedes", concluyó.