Un alumno de 18 años fue baleado por un compañero en una escuela de La Matanza

Un estudiante de 18 años recibió varios disparos dentro del baño de una escuela de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza. El hecho ocurrió este miércoles y el presunto autor sería un compañero de 17 años. La víctima sufrió heridas en el abdomen y en uno de sus brazos, por lo que debió ser trasladada de urgencia a un hospital, donde fue intervenida quirúrgicamente.

El episodio tuvo lugar en la Escuela N.º 58, ubicada en la intersección de las calles Cayetano Donizetti y Esteban de Luca y Patrón. Según las primeras informaciones, el ataque se produjo dentro de uno de los baños del establecimiento educativo.

El llamado al 911 se registró a las 12:56 y efectivos de la Comisaría Sur 4.ª de Villa Dorrego llegaron al lugar cinco minutos después. Sin embargo, el joven herido ya había sido llevado a un centro de salud por docentes de la institución, que lo trasladaron en un vehículo particular.

De acuerdo con los datos preliminares, el arma utilizada sería una pistola calibre .22. El adolescente de 17 años señalado por el hecho fue demorado mientras las autoridades avanzan con la investigación.

Uno de los elementos que los investigadores buscan esclarecer surgió del testimonio que la víctima habría dado antes de ingresar al quirófano. Según trascendió, el joven les dijo a integrantes del personal de enfermería que el adolescente que le disparó era su amigo y que los tiros se habrían producido accidentalmente mientras este le mostraba el arma.

Esa versión todavía no fue corroborada y las autoridades intentan establecer cómo se desarrolló el episodio y de qué manera el arma ingresó a la escuela.

La investigación quedó a cargo del fiscal Marcelo Germinario, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de La Matanza.