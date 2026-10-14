La Justicia impuso al Gobierno una multa diaria por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario

La Justicia federal impuso una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La sanción fue dispuesta por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, y podrá aumentar o alcanzar a otros funcionarios si persiste la falta de cumplimiento.

La resolución se conoció este miércoles y responde a un reclamo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por la falta de actualización de los salarios docentes y no docentes, además de la insuficiencia de fondos destinados a las becas estudiantiles.

En su fallo, Cormick consideró que correspondía aplicar el apercibimiento que había dispuesto el 30 de septiembre, luego de constatar que el Gobierno no había cumplido con la medida judicial. El magistrado estableció que la sanción económica recaiga inicialmente sobre Santilli, en función de sus responsabilidades al frente de la Jefatura de Gabinete.

El juez ya había intimado al Poder Ejecutivo el 22 de septiembre y le había otorgado un plazo de cinco días para cumplir con lo ordenado. Ante la falta de constancias de pago una vez vencido ese período, resolvió hacer efectiva la multa diaria.

La administración de Javier Milei había apelado el fallo principal que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, mediante el cual se buscó dejar sin efecto la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, Cormick sostuvo que la medida cautelar continúa vigente y debe cumplirse, pese a la apelación presentada por el Gobierno.

La resolución advierte que tanto el monto de la sanción como los funcionarios alcanzados podrían modificarse si el incumplimiento se prolonga. De esta manera, la Justicia busca hacer efectiva la aplicación de las disposiciones vinculadas con el financiamiento de las universidades públicas.