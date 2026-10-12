Recolección de residuos: presentan un pedido de informes sobre vehículos, recorridos y personal

Los concejales Rodrigo Alvizo, Rosana Zamora y Rodrigo Escandell presentaron un proyecto de comunicación para solicitar al Ejecutivo información sobre la organización del servicio de recolección de residuos domiciliarios en nuestra ciudad. La iniciativa ingresará en la sesión de este martes y comprende consultas sobre vehículos disponibles, recorridos, frecuencias y personal.

El pedido surge, según sus fundamentos, de consultas de vecinos que manifestaron haber observado camiones compactadores utilizados para retirar ramas. Los autores buscan conocer si esas unidades cumplen otras tareas además de la recolección domiciliaria, en qué circunstancias y cómo se distribuyen los recursos del servicio.

El proyecto solicita precisar cuántos vehículos están afectados actualmente a la recolección, con el detalle de sus características. En el caso de los compactadores, pide distinguir cuántos están operativos y cuántos fuera de servicio, indicando los motivos.

También requiere información sobre los vehículos y recursos destinados al retiro de ramas y residuos de poda. En particular, consulta si los compactadores se utilizan para esas tareas de manera habitual u ocasional y bajo qué modalidad.

Otro de los puntos centrales es la distribución territorial del servicio. La propuesta pide conocer las zonas de cobertura, los días y horarios de cada recorrido, la cantidad de recorridos diarios o semanales y las unidades asignadas a cada uno.

En relación con los trabajadores, solicita detallar la cantidad de personal afectado, discriminando, cuando corresponda, choferes, recolectores y otros empleados involucrados.

Los concejales también buscan conocer cómo se organiza y supervisa la prestación, si existen cronogramas establecidos y qué área municipal tiene a su cargo la planificación y el control. Además, requieren identificar los sitios de disposición final o transferencia de los residuos recogidos por los compactadores.

En los fundamentos, los autores señalan que contar con esos datos permitirá al Concejo evaluar las condiciones en las que se desarrolla un servicio esencial para la higiene urbana. La iniciativa será puesta a consideración del cuerpo legislativo; su presentación todavía no constituye un pedido aprobado.