Juicio por la muerte de Maradona: este martes comienzan los alegatos de las querellas

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se reanudará este martes 13 de octubre, desde las 10, con los alegatos de las querellas que representan a Jana y Dieguito Fernando. Los abogados Mario Baudry y Félix Linfante expondrán sus conclusiones ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.

La audiencia se realizará después de que la Fiscalía solicitara 12 años de prisión para Leopoldo Luque, 10 para Nancy Edith Forlini y ocho para Agustina Cosachov. Los alegatos de las demás querellas continuarán el miércoles, mientras que las defensas tendrán su turno la próxima semana.

Según informó Noticias Argentinas, este martes hablarán Mario Baudry, representante de Verónica Ojeda y Dieguito Fernando, y Félix Linfante, abogado de Jana Maradona. La audiencia tendrá lugar en el edificio judicial de Ituzaingó 340.

El miércoles 14 será el turno de Fernando Burlando, por Dalma y Gianinna, y Pablo Jurado, en representación de las hermanas de Maradona. Las exposiciones de las defensas están previstas para el martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de octubre.

Los pedidos de la Fiscalía

Durante la audiencia del jueves 8, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren solicitaron condenas por homicidio simple con dolo eventual para el neurocirujano Luque, la coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Forlini, y la psiquiatra Cosachov.

También pidieron cinco años de prisión para el psicólogo Carlos Díaz y cuatro años para el enfermero Ricardo Omar Almirón y el coordinador Mariano Perroni, en estos casos por homicidio culposo.

Por otra parte, la Fiscalía requirió la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna. Ferrari aclaró además que no solicitará el arresto inmediato de los acusados en caso de que sean declarados culpables.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años. El tribunal deberá evaluar las acusaciones y los argumentos de las distintas partes antes de resolver sobre la responsabilidad de los profesionales juzgados.