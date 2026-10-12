Francia: un adolescente de 14 años le disparó al director de su colegio

Un adolescente de 14 años fue detenido este lunes en Francia tras disparar con una escopeta de caza contra el director de su colegio secundario y herir también a una profesora. El episodio ocurrió en la localidad de Aubagne, cerca de Marsella, y provocó escenas de pánico entre los estudiantes.

El ataque se produjo alrededor de las 10, hora local, en el colegio Joseph-Lakanal. Según informaron las autoridades, el joven abrió fuego contra el director, que recibió impactos en los muslos y la parte baja de la espalda. Luego disparó contra una docente, que sufrió una herida en un muslo, y efectuó una tercera detonación en uno de los pasillos.

El adolescente fue reducido por un integrante del personal del establecimiento antes de la llegada de la policía. Tanto el director como la profesora fueron hospitalizados, aunque sus heridas no ponen en riesgo sus vidas. Una tercera persona sufrió un rasguño leve.

El prefecto del departamento de Bocas del Ródano, Jacques Witkowski, señaló que todavía se desconocen los motivos del ataque. La fiscalía de Marsella confirmó la detención del joven, que era alumno de la institución y no tenía antecedentes conocidos por delincuencia ni por radicalización, de acuerdo con la información oficial.

Según la cadena BFM TV, el adolescente habría ingresado al colegio con la escopeta escondida en un estuche de guitarra. La investigación buscará determinar cómo obtuvo el arma y de qué manera logró introducirla en el establecimiento.

El tiroteo generó momentos de confusión y temor entre los estudiantes. Una alumna relató que, tras escuchar la primera detonación, el profesor de Matemáticas creyó que el ruido provenía de unas obras cercanas. Sin embargo, después de un segundo disparo sonó la alarma y los jóvenes comenzaron a salir de las aulas y correr hacia las salidas.

Tras conocerse lo ocurrido, numerosos padres se acercaron al colegio para retirar a sus hijos, mientras la policía trabajaba en el lugar.

Las autoridades descartaron, por el momento, que el ataque estuviera relacionado con las protestas estudiantiles que desde hace casi un mes se desarrollan en liceos franceses para reclamar mejores condiciones educativas, más personal y mayores recursos. La prefectura precisó que el establecimiento no participaba de esas movilizaciones.

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su solidaridad con las personas heridas y las familias afectadas a través de un mensaje publicado en la red social X. También destacó la reacción del personal educativo y su capacidad para intervenir ante la emergencia, lo que, según afirmó, permitió evitar consecuencias más graves.

Por su parte, la dirigente de extrema derecha Marine Le Pen cuestionó la política de seguridad del Gobierno y sostuvo que las autoridades estaban perdiendo el control de la situación en las escuelas. “Las escuelas, que deberían ser santuarios, son ahora lugares donde la gente se juega la vida”, afirmó.

El episodio volvió a poner en primer plano la preocupación por la violencia en los establecimientos educativos de Francia, en un contexto marcado por protestas y otros ataques ocurridos en los últimos años. Entre los casos recientes que conmocionaron al país figura el asesinato de una adolescente de 15 años en un ataque con arma blanca en Nantes, en abril de 2025.