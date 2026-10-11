El Papa León XIV será operado a menos de un mes de su visita a la Argentina

El papa León XIV será operado en los primeros días de la próxima semana para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones, detectado durante controles médicos recientes en una fase muy inicial. Según informó el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, el pontífice permanecerá hospitalizado aproximadamente una semana después de la intervención.

El propio León XIV, de 71 años, comunicó el diagnóstico al finalizar el rezo del Ángelus. De acuerdo con la información difundida, los médicos detectaron la lesión y recomendaron una cirugía para retirarla. Por el momento, no se brindaron más detalles sobre el procedimiento ni sobre el período de recuperación.

La intervención se realizará a menos de un mes de la visita prevista del Papa a la Argentina, en el marco de su primera gira apostólica por Sudamérica. Según el cronograma informado, el pontífice llegará al país entre el 8 y el 11 de noviembre, después de visitar Uruguay y antes de continuar su recorrido por Perú.

Durante su estadía en la Argentina, la agenda contempla un encuentro con el presidente Javier Milei, distintas actividades pastorales y una misa en Luján, entre otros compromisos.

Hasta el momento, la Santa Sede no informó modificaciones en el itinerario previsto a raíz de la intervención quirúrgica. La evolución del Papa y los tiempos de recuperación serán determinantes para conocer si la operación tendrá algún impacto en su próxima visita al país.