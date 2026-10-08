Con duras críticas al Gobierno, la CGT se movilizó "en defensa de la industria"

La CGT marchó este jueves hacia el edificio del ex Ministerio de Industria, ubicado en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, en una movilización convocada bajo la consigna “en defensa de la industria nacional”. La jornada terminó con discursos de los tres integrantes del triunvirato que conduce la central obrera: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello.

La protesta se desarrolló bajo el lema “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también” y tuvo como eje el reclamo por la situación del sector productivo y el impacto que, según la CGT, tienen las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei sobre las empresas y los trabajadores.

Antes del comienzo de la movilización, la central sindical difundió un documento en el que cuestionó con dureza el rumbo de la actual administración. En el texto, sostuvo que el Gobierno lleva adelante un modelo político, económico y social “monitoreado” por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y afirmó que sus decisiones responden a “intereses que no son los nuestros”.

La CGT aseguró que las medidas oficiales están provocando un deterioro del sistema productivo nacional, con especial impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, señaló como consecuencias un aumento de la desocupación, una caída de los ingresos y un empeoramiento de las condiciones laborales.

El documento también cuestionó la evolución del consumo interno, la inversión y el acceso al financiamiento. Según la central obrera, el escenario se completa con una “brutal caída del consumo interno”, signos de recesión, una elevada presión impositiva y costos de los servicios públicos que considera excesivos.

La CGT planteó así su rechazo al rumbo económico del Gobierno y utilizó la movilización para reclamar una política que, desde su perspectiva, priorice la producción nacional, el empleo y el desarrollo de la industria local.

El cierre de la marcha estuvo a cargo de los integrantes del triunvirato de conducción de la central sindical, quienes pronunciaron discursos ante los manifestantes y reforzaron los cuestionamientos expresados previamente en el documento difundido por la organización.