Juicio por la muerte de Maradona: la Fiscalía pidió 12 años para Luque y 8 para Cosachov

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ingresó este jueves en su etapa decisiva con los alegatos de la Fiscalía. Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren solicitaron 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y 8 años para la psiquiatra Agustina Cosachov, a quienes responsabilizaron por la atención médica que recibió el exfutbolista antes de su fallecimiento.

Además, los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron 10 años de prisión para Nancy Forlini, coordinadora de Swiss Medical; 5 años para el psicólogo Carlos Díaz; y 4 años para el enfermero Ricardo Almirón y su jefe, Mariano Perroni. También solicitaron distintas penas de inhabilitación para ejercer sus profesiones.

En el caso del médico clínico Pedro Di Spagna, los fiscales adelantaron que no formularán acusación y solicitaron su absolución. Ferrari sostuvo que fue el único de los profesionales que actuó como correspondía y explicó que su función era la de interconsultor, sin potestad para tomar decisiones sobre la atención integral de Maradona.

Durante su exposición, Ferrari ubicó a Luque y Forlini como los principales responsables dentro de lo que describió como el esquema médico que atendió al exfutbolista durante sus últimos días. Sobre el neurocirujano, sostuvo que no profundizó estudios recomendados, no confeccionó una historia clínica actualizada y no gestionó una internación en un centro especializado pese a la complejidad del cuadro.

El fiscal también cuestionó la decisión de realizar una internación domiciliaria en la casa del barrio privado San Andrés, en Tigre, donde Maradona murió el 25 de noviembre de 2020. Según Ferrari, el lugar no contaba con los elementos necesarios para responder ante una emergencia médica y describió que faltaban, entre otros recursos, un desfibrilador, una ambulancia y elementos básicos de atención.

Respecto de Agustina Cosachov, la Fiscalía sostuvo que la psiquiatra avaló el retiro de los acompañantes terapéuticos y omitió señales compatibles con una insuficiencia cardíaca. En cuanto a los enfermeros, Ferrari cuestionó particularmente las actas confeccionadas por Almirón y sostuvo que algunos controles asentados no se habrían realizado.

Uno de los puntos centrales del alegato fue la interpretación de los fiscales sobre las condiciones de salud de Maradona durante las semanas previas a su muerte. Ferrari afirmó que no se trató de un fallecimiento súbito e imprevisible, sino de un proceso que se fue desarrollando durante varios días y que, según la acusación, pudo haberse evitado con una atención médica adecuada.

En ese sentido, el fiscal recordó las conclusiones de la Junta Médica interdisciplinaria, que había considerado que Maradona no era un paciente sano que atravesaba solamente un posoperatorio por el hematoma subdural que le habían operado, sino una persona con un cuadro médico de extrema complejidad. Según la Fiscalía, ese informe concluyó que la muerte era evitable y que la atención recibida había sido inadecuada.

Ferrari también sostuvo que la Junta Médica determinó que Maradona atravesó un período de agonía prolongado de aproximadamente 12 horas antes de morir. Para los fiscales, las señales de alarma que presentaba —entre ellas, edemas, hinchazón y otros signos físicos— no fueron atendidas de manera adecuada por los profesionales que estaban a cargo de su cuidado.

A lo largo de su exposición, el fiscal cuestionó además la actuación posterior de los imputados y aseguró que ninguno de ellos logró revertir el cuadro probatorio reunido durante el juicio. En uno de los momentos más destacados del alegato, rompió frente al tribunal el acta de externación que había sido utilizada, según su interpretación, para intentar deslindar responsabilidades.

Por su parte, Iribarren centró su exposición en la historia clínica de Maradona y en los antecedentes médicos que, según la Fiscalía, debían haber sido considerados para evaluar integralmente su estado de salud. El fiscal remarcó que el exfutbolista no era un paciente sin factores de riesgo y que su complejidad requería una atención coordinada.

Los fiscales también hicieron referencia a elementos encontrados durante los allanamientos realizados en las viviendas de algunos de los acusados. Ferrari señaló que en las casas de Luque y Cosachov encontraron documentación vinculada con la historia clínica de Maradona y cuestionó, además, indicaciones atribuidas a Forlini sobre los controles que debían quedar asentados en los registros de los enfermeros.

Una vez finalizada la exposición de la Fiscalía, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro dispuso un cuarto intermedio. El juicio continuará ahora con los alegatos de las querellas y luego será el turno de las defensas de los siete acusados que continúan en el proceso. Cada una de las partes tendrá un tiempo determinado para presentar sus argumentos antes de que el tribunal avance hacia la etapa previa al veredicto.

La etapa de incorporación de pruebas había concluido el martes, cuando declararon por última vez Luque, Cosachov, Forlini y Di Spagna. Los cuatro defendieron su actuación y cuestionaron haber tenido el rol de médicos tratantes de Maradona.