Los principales sindicatos españoles anunciaron una huelga general para el 11 de noviembre

Comisiones Obreras (CCOO) y UGT convocaron este miércoles a una huelga general en España para el 11 de noviembre, con reclamos por mejores salarios, una vivienda digna y medidas para controlar los precios. Las centrales sindicales señalaron que la inflación deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores.

La convocatoria se conoció dos días después de que Pedro Sánchez anunciara elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre, tras el rechazo parlamentario de un paquete de medidas sobre vivienda. El conflicto habitacional generó movilizaciones y acampadas de protesta en Madrid y otras ciudades.

En un comunicado conjunto, los sindicatos llamaron a la población a movilizarse por mejoras salariales, acceso a una vivienda digna y control de los precios.

Según informó TN, las protestas se intensificaron después del desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido durante siete décadas en un departamento de Madrid. La empresa propietaria había intentado aumentar fuertemente el alquiler.

El caso motivó manifestaciones para reclamar mayor protección para los inquilinos. Abascal permanecía hospitalizada desde el desalojo y falleció este miércoles, de acuerdo con lo informado por el Sindicato de Inquilinas.

Los decretos rechazados por el Congreso habían sido presentados por el gobierno como respuesta a la crisis de la vivienda. Tras anunciar el adelanto electoral, Sánchez comunicó que volverá a llevar dos nuevos decretos sobre el tema al Parlamento, con la intención de que sean aprobados en una comisión legislativa especial creada después de la disolución del Congreso de los Diputados.

La convocatoria sindical suma los reclamos por salarios y precios a las demandas habitacionales, en las semanas previas a la definición electoral.