La industria y la construcción se recuperaron en agosto, pero siguen por debajo de un año atrás

La industria y la construcción mostraron una recuperación en agosto luego del fuerte retroceso registrado durante julio, aunque los dos sectores todavía presentan resultados negativos en la comparación con el mismo mes del año pasado. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad manufacturera creció 1,9% mensual, mientras que la construcción avanzó 0,4%, en ambos casos de acuerdo con las series desestacionalizadas.

La mejora se produjo después de un julio particularmente negativo. El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) había registrado una caída del 5,1% mensual, mientras que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) había retrocedido 4,4%.

Sin embargo, el repunte de agosto no alcanzó para revertir las cifras interanuales. En comparación con agosto de 2025, la producción industrial cayó 3,2%, mientras que la construcción mostró una baja del 4,4%, de acuerdo con las series originales del organismo estadístico.

En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, la industria registró una contracción del 2,7% respecto del mismo período del año pasado. La construcción, en cambio, mantiene un resultado acumulado positivo, con una suba del 0,8%, pese al retroceso interanual registrado en agosto.

Dentro de la actividad manufacturera, 11 de las 16 divisiones relevadas por el Indec presentaron caídas interanuales durante agosto. El principal impacto negativo correspondió al sector de maquinaria y equipo, que tuvo una retracción del 24%. Dentro de ese grupo, la maquinaria agropecuaria registró una caída del 37,9%, mientras que los aparatos de uso doméstico disminuyeron 28%, principalmente por la menor fabricación de heladeras y lavarropas.

También se destacaron las bajas de otros equipos, aparatos e instrumentos, con una caída del 20,6%, y de prendas de vestir, cuero y calzado, que retrocedió 14,7%. De acuerdo con el Indec, el sector enfrenta una menor demanda interna, al mismo tiempo que aumenta la competencia de productos importados.

La producción de vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes disminuyó 8,8% interanual, con una baja del 12% específicamente en la fabricación de vehículos. Los productos de metal, por su parte, registraron una contracción del 9,6%.

Entre las ramas que lograron crecer se destacó otros equipos de transporte, con una mejora del 12,1%, impulsada principalmente por el aumento del 27,8% en la producción de motocicletas. También avanzaron la refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, con 4,7%; las sustancias y productos químicos, con 4%; las industrias metálicas básicas, con 3,3%; y madera, papel, edición e impresión, con 2,3%.

El sector de alimentos y bebidas tuvo una variación interanual negativa de apenas 0,2%. Dentro de esta división hubo comportamientos dispares: la molienda de oleaginosas creció 9,4%, mientras que la producción de yerba mate, té y café aumentó 10,6%. En sentido contrario, la carne vacuna cayó 8,1%, la carne aviar 8,4% y el vino 12,9%.

Si se toma el período acumulado entre enero y agosto, las mayores caídas corresponden a maquinaria y equipo, con un retroceso del 20,9%, y a los productos textiles, que disminuyeron 20,8%. Entre las ramas con mejor desempeño aparecen la refinación de petróleo, que acumuló una suba del 9,1%, y las sustancias y productos químicos, con un crecimiento del 5,8%.

Pese a la recuperación mensual de agosto, distintos indicadores muestran que la industria todavía enfrenta un escenario complejo. Un informe de I+D (Industria y Desarrollo) señaló que los precios de los bienes industriales están creciendo por debajo de los costos de producción, una situación que afecta los márgenes de las empresas. Según el análisis, la apreciación cambiaria incrementa los costos medidos en dólares y reduce la competitividad, mientras que la debilidad de la demanda limita la posibilidad de trasladar esos aumentos a los precios.

En ese sentido, entre enero y agosto los precios industriales aumentaron 8,3%, una variación inferior a la registrada por el IPC general. En el mismo período, los precios en dólares de los servicios aumentaron 21% y los de la energía eléctrica, 41%.

En el caso de la construcción, el ISAC sigue mostrando un comportamiento dispar. El indicador mide la evolución de la actividad a partir del consumo aparente de los principales insumos utilizados en las obras. En agosto, la mayoría de los materiales relevados presentó caídas interanuales. Las más importantes correspondieron al asfalto, con una baja del 18,4%; el yeso, con 17%; las cales, con 13%; los pisos y revestimientos cerámicos, con 11,9%; y los artículos sanitarios de cerámica, con 11,4%.

También disminuyó el consumo de ladrillos huecos, hierro redondo y aceros para la construcción, cemento pórtland, hormigón elaborado, mosaicos y pinturas para construcción. Los únicos dos rubros que mostraron aumentos fueron el denominado “resto de los insumos”, que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano, con una suba del 19,4%, y las placas de yeso, que avanzaron 1,2%.

Como complemento del ISAC, el Indec informó datos correspondientes a julio sobre empleo registrado y permisos de edificación. Los puestos de trabajo registrados en el sector privado de la construcción llegaron a 375.158, un 0,3% menos que en julio de 2025.

En cuanto a los permisos de edificación, la superficie autorizada en una nómina representativa de 246 municipios alcanzó los 1.382.971 metros cuadrados, con una baja interanual del 0,3%. Durante ese mes se otorgaron 4.525 permisos. En el acumulado de los primeros siete meses del año, sin embargo, la superficie autorizada mantiene un aumento del 7,5% frente al mismo período de 2025.