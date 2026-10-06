Trump aprobó el fusilamiento de un mayor del Ejército condenado por un ataque en 2009

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, el mayor del Ejército condenado por el asesinato de 13 personas y por herir a otras 32 durante el tiroteo ocurrido en 2009 en la base de Fort Hood, Texas.

La decisión fue anunciada por el Pentágono, que informó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, recomendó la pena de muerte por fusilamiento y Trump dio su aprobación. Hegseth será ahora quien determine el lugar y la fecha en la que se llevará a cabo la ejecución.

El caso tiene un carácter histórico para las Fuerzas Armadas estadounidenses: sería la primera ejecución de un integrante del Ejército mediante un pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial y la primera vez en 65 años que un miembro de las Fuerzas Armadas recibe una condena a muerte que llega a esta instancia.

Hasan, ciudadano estadounidense de ascendencia palestina, era psiquiatra del Ejército y tenía el grado de mayor cuando protagonizó el ataque del 5 de noviembre de 2009. Ese día ingresó a un centro de procesamiento de Fort Hood, donde había soldados que realizaban controles médicos antes de ser enviados a Afganistán, y abrió fuego contra ellos.

Cuando algunos de los militares intentaron escapar, Hasan los siguió hasta el exterior de las instalaciones y se enfrentó con agentes de la Policía. Durante el intercambio de disparos resultó herido y quedó paralizado de la cintura para abajo, por lo que desde entonces utiliza una silla de ruedas.

Hasan fue detenido después de que el sargento mayor Mark Todd y la sargento Kim Munley intervinieran para detenerlo. De acuerdo con los testimonios presentados durante el juicio, Todd logró quitarle el arma y, al registrarlo, encontró otro arma, cargadores adicionales y un teléfono celular.

Los investigadores determinaron además que Hasan llevaba una importante cantidad de municiones. Según el testimonio de un oficial de la División de Investigación Criminal del Ejército, se recuperaron 177 cartuchos sin utilizar, además de dos miras láser que podían facilitar la precisión de los disparos en diferentes condiciones de iluminación.

En julio de 2013, un tribunal militar compuesto por 13 oficiales declaró a Hasan culpable de 13 cargos de homicidio premeditado y 32 cargos de intento de asesinato. El jurado recomendó por unanimidad la pena de muerte.

Durante el juicio, Hasan reconoció haber sido el autor del ataque y sostuvo que sus objetivos eran los soldados estadounidenses que iban a ser desplegados en Afganistán. Según declaró ante el tribunal militar, buscaba proteger a los talibanes y a sus líderes frente a las fuerzas estadounidenses y cuestionaba la participación de esos soldados en lo que consideraba una guerra ilegal.

La ejecución aprobada ahora por Trump también tiene un antecedente histórico particularmente significativo. El último integrante del Ejército estadounidense ejecutado mediante un pelotón de fusilamiento fue el soldado Eddie Slovik, quien murió el 31 de enero de 1945, durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial en Europa, después de haber sido condenado por deserción.

La última ejecución de un integrante del Ejército estadounidense, independientemente del método utilizado, ocurrió en 1961, cuando el soldado John Bennett fue ahorcado en Fort Leavenworth, Kansas. Bennett había sido condenado por violar e intentar asesinar a una niña austríaca de 11 años.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron a 135 miembros del servicio desde 1916. La legislación militar contempla 15 delitos que pueden ser castigados con la pena capital y establece que toda ejecución debe contar con la aprobación del presidente, quien también tiene la facultad de conmutar una sentencia de muerte.

Con la decisión de Trump, el caso de Hasan vuelve a ocupar un lugar excepcional en la historia militar estadounidense y abre el camino para una ejecución por fusilamiento que, de concretarse, será la primera de un miembro del Ejército en más de ocho décadas.