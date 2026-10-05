Según medios israelíes, el copiloto de Flydubai dijo que quería vengar a Gaza

El copiloto del vuelo de Flydubai que intentó tomar el control del avión cuando se dirigía de Dubái a Tel Aviv habría declarado durante su interrogatorio que actuó en “venganza por Gaza” y que quería morir como mártir, según informó el Canal 12 de Israel. El hombre, identificado como el ciudadano omaní Hamam al-Hammami, está detenido y es investigado por el ataque ocurrido la semana pasada.

De acuerdo con esa versión, al-Hammami tenía previsto estrellar el avión en Israel después de atacar al piloto. El incidente ocurrió el miércoles, cuando el vuelo FZ1073 se aproximaba a territorio israelí con 174 personas a bordo, en su mayoría pasajeros israelíes.

El copiloto atacó al piloto indio Smit Machchhar con un arma de emergencia e intentó tomar el control de la aeronave. El comandante consiguió abrir la puerta de la cabina, lo que permitió que varios pasajeros ingresaran y redujeran al atacante. El avión realizó posteriormente un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos calificaron el episodio como un intento de ataque terrorista.

La investigación busca determinar ahora si al-Hammami actuó por cuenta propia o recibió instrucciones de alguna organización. El Shin Bet, el servicio de seguridad interna de Israel, participa de las pesquisas, mientras que investigadores de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita analizan distintos elementos vinculados con el acusado.

Según el Canal 12, las autoridades israelíes también solicitaron interrogar a integrantes de la tripulación, aunque los investigadores no consideran hasta el momento que los demás miembros hayan participado del ataque. Además, se analiza el contenido del teléfono celular del copiloto para intentar determinar sus motivaciones y establecer si mantuvo contactos con otras personas u organizaciones.

La investigación también puso bajo la lupa los antecedentes del acusado. Fuentes citadas por medios israelíes señalaron que al-Hammami había sido apartado anteriormente de tareas de vuelo en Omán por preocupaciones vinculadas con su radicalización. También se intenta reconstruir sus viajes durante los últimos años y establecer si durante esas visitas pudo haber sido contactado o reclutado por alguna organización.

El caso generó además cuestionamientos sobre los controles de seguridad y los procedimientos de evaluación de la tripulación que permitieron que el copiloto formara parte de un vuelo con destino a Israel. Las autoridades israelíes ordenaron una revisión de los protocolos de seguridad de los vuelos internacionales que llegan al país.

Mientras avanza la investigación, las autoridades intentan establecer con precisión cómo se planificó el ataque, cuáles fueron las motivaciones del copiloto y si contó con apoyo externo. Hasta el momento, no se informó oficialmente que alguna organización haya asumido responsabilidad por el episodio.