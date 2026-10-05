Tres científicos ganaron el Premio Nobel de Medicina 2026 por sus avances en el estudio del cerebro

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska otorgó este lunes el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 a los científicos Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel, por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por luz y el desarrollo de la optogenética. El anuncio fue realizado en Estocolmo y dio inicio a la semana de los Premios Nobel.

La investigación reconocida permitió desarrollar una técnica que utiliza pulsos de luz para activar o inhibir células nerviosas con gran precisión. La optogenética abrió nuevas posibilidades para estudiar el funcionamiento del cerebro y analizar, en organismos vivos, los circuitos neuronales relacionados con la memoria, las emociones y el comportamiento.

Los tres investigadores compartirán un premio de 12 millones de coronas suecas, equivalentes a aproximadamente 1,2 millones de dólares. La distinción reconoce una serie de descubrimientos que comenzó con los trabajos de Hegemann y Nagel sobre una especie de alga unicelular capaz de desplazarse en dirección a la luz.

A comienzos de los años 2000, ambos investigadores identificaron la canalrodopsina, una proteína ubicada en la superficie de esas células. Cuando recibe luz azul, la proteína abre un canal que permite el paso de iones y genera una señal eléctrica. Posteriormente, comprobaron que el mecanismo podía ser incorporado a otros tipos de células para hacerlas sensibles a la luz.

Deisseroth llevó ese descubrimiento al campo de las neurociencias. En 2005 consiguió introducir el gen de la canalrodopsina en neuronas de ratas y utilizó luz azul para activar señales nerviosas. Dos años después, logró aplicar esta técnica en el cerebro de ratones vivos, sentando las bases de la optogenética moderna.

La principal ventaja del método es que permite a los investigadores controlar grupos específicos de neuronas y observar qué ocurre cuando se activan o se inhiben. Esto posibilitó estudiar relaciones causales entre determinados circuitos cerebrales y comportamientos concretos, algo que las técnicas disponibles anteriormente no permitían realizar con el mismo nivel de precisión.

A partir de esta herramienta, científicos de distintos países estudiaron redes neuronales vinculadas con memorias, emociones y comportamientos asociados a trastornos neurológicos y psiquiátricos. La tecnología también comenzó a explorarse con fines terapéuticos, entre ellos posibles tratamientos destinados a recuperar la visión en personas con discapacidad visual.

Karl Deisseroth, nacido en 1971, es profesor de Bioingeniería y de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Stanford y trabaja además en el Instituto Médico Howard Hughes, en Estados Unidos. Peter Hegemann, nacido en 1954, es profesor emérito de Neurociencia en la Universidad Humboldt de Berlín, mientras que Georg Nagel, nacido en 1953, es profesor de Fisiología Molecular Vegetal en la Universidad de Wurzburgo, Alemania.