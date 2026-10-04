En Luján, García Cuerva pidió frenar las descalificaciones y acompañar a quienes más sufren

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dio este domingo un fuerte mensaje contra las descalificaciones, la intolerancia y la violencia física y verbal, durante la misa central de la peregrinación a Luján. “Las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal supuran y parece que se está infectando el corazón del pueblo”, sostuvo ante los fieles que llegaron a la basílica pese a las intensas lluvias.

En su homilía, llamó a acompañar a las personas con discapacidad y sus familias, a quienes no tienen trabajo, a quienes duermen en la calle y a los jóvenes atravesados por las drogas. También reclamó, al citar al papa León XIV, que quienes pasan hambre tengan alimentos, los enfermos reciban atención, los niños accedan a una educación adecuada y los adultos mayores puedan vivir serenamente.

La misa comenzó a las 7 de la mañana, mientras todavía llegaban peregrinos al santuario. García Cuerva planteó que el país necesita reconstruir sus vínculos y superar tanto los enfrentamientos como la indiferencia ante el sufrimiento ajeno.

“Nuestra Patria tiene muchos abrazos pendientes: abrazos de perdón ante tanta descalificación e insulto; abrazos solidarios ante tanta indiferencia; abrazos de encuentro ante tanto extravío; abrazos profundos, no protocolares; necesitamos abrazos del alma”, expresó. Comparó esa necesidad con el cuidado de las heridas que deja la caminata: “Así como nos curamos las ampollas, queremos Madre curar los vínculos entre nosotros”.

El arzobispo insistió en la responsabilidad de trasladar lo vivido durante la peregrinación a la vida cotidiana. “Es tiempo de unirnos. Si la Virgen de Luján nos abraza a todos, es imposible mirar al otro con desprecio, porque el otro es mi hermano”, afirmó.

En ese sentido, pidió a los fieles que, al regresar a sus hogares, se comprometan a ser “artesanos de la fraternidad” y acompañen a quienes “no dan más”, a los abuelos y a quienes piensan distinto, además de los sectores que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Al retomar palabras de León XIV, sostuvo que ese compromiso debe traducirse en condiciones concretas de vida. Planteó la necesidad de esforzarse para que a nadie le falte el amor y, junto con él, “lo necesario para vivir dignamente y ser felices”.

García Cuerva también destacó que la peregrinación no tiene “grietas ideológicas ni exclusiones” y que el camino a Luján “nos niveló a todos”: los participantes compartieron el cansancio y el desgaste de sus zapatillas. Desde esa experiencia, cuestionó el individualismo y los discursos de odio.

“Que María nos enseñe a respetarnos, a perdonarnos, y a dialogar con todos; que dejemos de descalificar al hermano, de ser indiferentes con el que sufre y de dar lugar al odio entre nosotros”, pidió al concluir su mensaje.

Antecedentes de sus llamados contra la polarización

En el Tedeum de mayo por el Día de la Patria, García Cuerva había afirmado que “nadie es descartable” y llamado a “ser solidarios con el dolor ajeno”. En aquella homilía también cuestionó a quienes hacen “terrorismo de las redes” y pidió evitar palabras que lastiman a los demás.

“Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo, como decía Francisco”, expresó entonces.

Al día siguiente, el presidente Javier Milei consideró que el arzobispo había dado “una opinión válida dentro de un encuadre sobre las sagradas escrituras” y valoró su intervención. “Abre un diálogo y es valioso”, señaló, al describir como áspera la discusión entre quienes proponen cambios y quienes se resisten.

En julio, durante el Tedeum por el Día de la Independencia, García Cuerva volvió a cuestionar el uso de palabras aisladas para “alimentar la fragmentación” y reclamó honestidad y transparencia: “Esto no es cuestión de ser de tal o cual período político o gobierno de turno, es cuestión de ser o no honestos y transparentes”.