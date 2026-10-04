Las ventas minoristas volvieron a caer en septiembre, según CAME

Las ventas minoristas pyme cayeron un 1,2% en septiembre respecto de agosto y acumulan una retracción del 2,1% en lo que va del año, según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En la comparación con septiembre del año pasado, registraron una suba real del 0,3%.

De acuerdo con la entidad, el consumo estuvo concentrado en compras cotidianas, de bajo valor y destinadas a cubrir necesidades inmediatas, mientras las familias postergaron desembolsos de mayor envergadura. El informe vinculó la caída mensual con la finalización de los picos de ventas festivos y escolares de agosto, la pérdida de dinamismo de los ingresos disponibles y los límites del endeudamiento con tarjetas.

El inicio de la primavera impulsó consultas y operaciones puntuales en prendas livianas, alimentos frescos, bebidas frías y artículos para refacciones del hogar. Sin embargo, según CAME, esos movimientos no alcanzaron para compensar el retroceso mensual de las ventas. Los comerciantes también observaron una mayor elección de segundas marcas y líneas económicas.

En el desglose por sectores, cinco de los siete rubros relevados tuvieron aumentos interanuales. Textil e indumentaria encabezó las subas, con un 5%, seguido por Calzado y marroquinería, con un 3,5%; Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, con un 3,3%; Farmacia, con un 1,5%; y Perfumería, con un 0,7%.

Las caídas se concentraron en Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, con un 3,4%, y Alimentos y bebidas, con un 3,1%, siempre en comparación con septiembre del año anterior.

CAME advirtió que los incrementos de indumentaria y calzado se produjeron frente a las bajas pronunciadas que ambos sectores habían registrado en septiembre de 2025. Además, comerciantes de esos rubros manifestaron que operaron con rentabilidad negativa para obtener liquidez.

El informe señaló que los márgenes comerciales estuvieron bajo presión por los cambios en los costos de reposición y la competencia de canales mayoristas, del comercio informal y de productos importados. En ese escenario, las cuotas cortas sin interés y las promociones bancarias resultaron determinantes para concretar ventas.

Respecto de la situación de los negocios, el 50,2% de los encuestados indicó que su empresa no presentó cambios frente a un año atrás, mientras que el 44,3% señaló un deterioro y el 5,6% informó una mejora.

Para los próximos doce meses, el 44,1% espera que la situación se mantenga estable, el 41,8% prevé una evolución favorable y el 14,1% anticipa un empeoramiento. En tanto, el 55,7% considera que no es un momento propicio para invertir, el 31% no definió una posición y el 13,4% evaluó favorablemente realizar nuevos desembolsos de capital.

Como contrapartida, las ventas online de los comercios con local a la calle crecieron un 19,4% interanual y un 8,7% frente a agosto. CAME aclaró que su índice general contempla las operaciones realizadas por los negocios relevados bajo cualquier modalidad.

Ante este panorama, la entidad señaló que las pymes priorizaron la rotación rápida de sus inventarios y el cuidado del capital de trabajo, con una gestión prudente frente a la debilidad de la demanda.