El Senado de Santa Fe sancionó el nuevo Código Electoral: cuáles son los principales cambios desde 2027

La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó este jueves, con sanción definitiva, el nuevo Código Electoral y de Partidos Políticos, que establecerá las reglas para las elecciones provinciales a partir de 2027. El proyecto tuvo aprobación unánime en general, aunque durante el tratamiento en particular hubo diferencias entre los bloques sobre algunos de sus artículos.

La nueva normativa constituye uno de los principales cambios institucionales derivados de la reforma de la Constitución provincial de 2025 y modifica distintos aspectos vinculados con las candidaturas, las PASO, la Boleta Única y la distribución de bancas legislativas.

Uno de los puntos más novedosos estará en las elecciones primarias. El nuevo Código permitirá que un mismo precandidato a gobernador pueda competir hasta tres veces dentro de una misma agrupación, acompañado en cada caso por un postulante diferente a vicegobernador y respetando la paridad de género. Cada fórmula deberá presentar además una lista completa de candidatos a diputados.

Los votos obtenidos por esas distintas fórmulas no se acumularán para determinar el resultado de la interna. Para participar de esta instancia, las listas deberán reunir adhesiones equivalentes al 0,4% del padrón de afiliados de la fuerza, con presencia en al menos 14 departamentos.

Las PASO continuarán vigentes en la provincia y el nuevo Código fija un piso del 1% de los votos para esta instancia. De esta manera, Santa Fe mantendrá las primarias como mecanismo para definir las candidaturas que competirán posteriormente en las elecciones generales.

Otro de los cambios estará en la Boleta Única de Papel. En las PASO se utilizarán cinco boletas, una por cada categoría, mientras que en las elecciones generales habrá tres: una para gobernador, vicegobernador y diputados, otra para senador departamental y una tercera para intendente y concejales.

La boleta que reúna gobernador, vice y diputados incorporará además la opción de “voto lista completa”, aunque el elector continuará teniendo la posibilidad de seleccionar candidatos de diferentes fuerzas en las distintas categorías.

En cuanto a la elección de diputados, el nuevo Código eleva del 3% al 4% el piso electoral necesario para participar de la distribución de bancas mediante el sistema D'Hondt.

En este punto, sin embargo, cabe diferenciar la nueva disposición electoral de otro cambio que ya quedó establecido por la reforma constitucional de 2025: desde 2027 dejará de existir la mayoría automática de 28 bancas para la fuerza que obtenga la mayor cantidad de votos. Las 50 bancas de la Cámara de Diputadas y Diputados se distribuirán proporcionalmente entre las fuerzas que superen el piso correspondiente.

Durante el debate, el presidente del bloque Unidos, Rodrigo Borla (San Justo), destacó el consenso alcanzado y consideró que la sanción permite “cumplir uno de los mandatos que dejó la reforma constitucional del 25”.

También desde el oficialismo, Esteban Motta (San Martín) sostuvo que el nuevo Código “viene a modernizar el sistema y a coincidir con el espíritu de la Constitución provincial”. También resaltó la incorporación de los legisladores que acompañan a cada candidato a gobernador en la boleta y valoró el proceso de acuerdos alcanzado durante el tratamiento.

“Con esta aprobación estamos dando un mensaje al país de que se puede construir desde el respeto, aún cuando hay cuestiones particulares en las que no se están de acuerdo”, afirmó.

Las críticas del peronismo

Si bien el bloque del Partido Justicialista acompañó la iniciativa en general, planteó diferencias durante la votación en particular. El senador Rubén Pirola (Las Colonias) cuestionó, entre otros aspectos, el mecanismo que permite que un mismo precandidato a gobernador se presente hasta tres veces en las PASO con distintos candidatos a vice.

“No lo compartimos, no creemos que sea una decisión que contribuya a la transparencia de las PASO”, sostuvo el legislador. El bloque justicialista votó en contra de ese artículo, mientras que Pirola también rechazó otros puntos del proyecto.

El senador señaló además que el peronismo hubiera preferido “contar con mayor tiempo para debatir el proyecto” y consideró que las normas referidas al Código Electoral y a los partidos políticos debían haber sido discutidas por separado.

Pirola también manifestó diferencias respecto de algunos aspectos vinculados con la profesionalización de la actividad electoral y con la continuidad del sistema de Boleta Única de Papel.

Por su parte, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, destacó el alcance institucional de la sanción y afirmó que la provincia está dando “un paso importante para mejorar la institucionalidad, para generar procesos más participativos y transparentes”.

El legislador también valoró el desarrollo del debate entre los distintos bloques y remarcó que “las discusiones políticas no se hacen a los gritos, sino desde el diálogo y el respeto”.

Con la sanción definitiva del Senado, Santa Fe ya tiene las nuevas reglas electorales que regirán desde 2027, en un escenario que tendrá cambios tanto para los partidos y candidatos como para los ciudadanos al momento de elegir a sus representantes.