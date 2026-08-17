Tras 34 días cerrado, reabrirá el Paso Cristo Redentor con prioridad para el transporte de cargas

El Paso Internacional Cristo Redentor volverá a habilitarse después de 34 días de cierre por las condiciones climáticas en la alta montaña, una situación que dejó a cientos de camioneros varados del lado argentino. La reapertura está prevista para este martes a partir de las 9, aunque deberá ser ratificada formalmente por las autoridades de Argentina y Chile durante una reunión virtual prevista para este lunes al mediodía.

La circulación será progresiva y con prioridad para el transporte de cargas, con el objetivo de comenzar a descongestionar la extensa fila de camiones que permanece en la zona. El esquema contempla que martes, miércoles y jueves el tránsito se realice desde Argentina hacia Chile, mientras que viernes y sábado se habilitará el sentido contrario.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar los viajes turísticos hacia la alta montaña y los centros de esquí durante las primeras jornadas, para facilitar el desplazamiento de los transportistas y acelerar la normalización del paso fronterizo.

Entre los vehículos que permanecen en la zona hay camiones de Argentina, Paraguay, Brasil y Chile. Algunos transportan productos refrigerados y sus conductores debieron mantener encendidos durante todo el cierre los equipos de frío, lo que generó un importante incremento de los costos.

Uno de los transportistas afectados es Pablo Pintos, un camionero paraguayo que lleva una carga de papel y permaneció varado durante los 34 días. En diálogo con Cadena 3, contó que la situación le impidió incluso estar presente en el cumpleaños de su hija Alexa.

"Nos ayudamos entre los compañeros y preparamos la comida. Gendarmería también colabora todos los días con alimentos y agua", relató. Según explicó, los camioneros cuentan además con comercios, baños y duchas tanto en la Aduana como en una estación de servicio YPF.

Pintos también describió la rutina durante la espera: "Nos despertamos, preparamos el mate, cocinamos y a la tarde volvemos a tomar mate. Después nos acostamos porque no hay mucho para hacer".

El transportista señaló que su empresa tuvo que enviarle refuerzos para cubrir los gastos de viáticos durante el tiempo que permaneció detenido. En su caso, la mercadería no corre riesgo de deteriorarse, aunque advirtió que la situación es mucho más compleja para quienes trasladan carne y otros productos que requieren refrigeración permanente.

El prolongado cierre también generó costos adicionales para las empresas de transporte, que podrían trasladarse a los precios de algunas mercaderías, especialmente aquellas que necesitan permanecer refrigeradas durante todo el trayecto.

Pese a las dificultades, los camioneros valoraron que los cortes preventivos se realicen actualmente en Uspallata y no en plena cordillera. De esta manera, los vehículos pueden permanecer en una zona con acceso a servicios y se evita que queden atrapados por la nieve o el hielo en sectores de mayor riesgo.

La reapertura del Cristo Redentor permitirá comenzar a descomprimir una situación que se extendió durante más de un mes y que afectó tanto al transporte internacional de cargas como a cientos de trabajadores que quedaron varados en Mendoza.