Error al insertar registro
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Se detecto un error en la sentencia:
INSERT INTO aarticulospopulares(art_id,art_fecha,art_titulo,art_visitado,art_fecha_visita,art_estado,art_imagen) VALUES (133037,'2026-07-24 08:45:00','Boca venció a O'Higgins y sacó ventaja en los playoffs de la Copa Sudamericana',1,'2026-07-25 07:15:15','p','55774.jpg')