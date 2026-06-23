Cristiano Ronaldo marcó un doblete histórico y Portugal enderezó su rumbo en el Mundial

Portugal consiguió este martes su primera victoria en el Mundial 2026 al imponerse con claridad por 5 a 0 sobre Uzbekistán, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo K disputado en Houston.

Después del empate 1-1 frente a República Democrática del Congo en el debut, el equipo dirigido por Roberto Martínez mostró una versión mucho más sólida y resolvió el partido con autoridad ante un rival que quedó muy comprometido en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

La gran figura de la jornada fue Cristiano Ronaldo. El delantero de 41 años marcó dos goles, a los 6 y 39 minutos, y alcanzó los 11 tantos en Copas del Mundo, superando a Eusebio como máximo goleador de la historia de Portugal en el certamen. Además, continúa ampliando su marca como el único futbolista que logró convertir en seis Mundiales diferentes.

El capitán portugués dispuso de otras ocasiones para aumentar su cuenta personal, aunque finalmente no pudo completar un triplete.

El resto de los goles fueron obra de Nuno Mendes, que anotó de tiro libre, del arquero uzbeko Abduvokhid Nematov, en contra, y de Rafael Leao, que selló la goleada con una precisa definición.

Con este resultado, Portugal llegó a los cuatro puntos y quedó momentáneamente como líder del Grupo K, a la espera del resto de los partidos de la zona. Uzbekistán, en cambio, sumó su segunda derrota consecutiva y quedó al borde de la eliminación.

En la última fecha de la fase de grupos, el conjunto portugués se enfrentará a Colombia el sábado 27 de junio desde las 20.30, mientras que Uzbekistán buscará despedirse del torneo con un resultado positivo frente a República Democrática del Congo.