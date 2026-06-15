Suecia fue muy superior, goleó a Túnez y arrancó el Mundial con una actuación convincente

Suecia tuvo un estreno contundente en el Mundial 2026 al derrotar por 5 a 1 a Túnez en el estadio Monterrey, resultado que le permitió ubicarse en lo más alto del Grupo F al término de la primera jornada.

El conjunto dirigido por Graham Potter mostró una clara superioridad durante gran parte del encuentro y aprovechó al máximo las falencias defensivas de su rival para construir una goleada que lo deja bien posicionado de cara a la clasificación a la siguiente fase.

La apertura del marcador llegó rápidamente. A los siete minutos, Yasin Ayari adelantó a los suecos y marcó el camino para un equipo que dominó la posesión y generó las mejores oportunidades de peligro.

La ventaja se amplió a los 30 minutos gracias a Alexander Isak, que capitalizó una nueva acción ofensiva para establecer el 2-0. Cuando parecía que Suecia se iría al descanso con una diferencia cómoda, Túnez logró descontar por intermedio de Omar Rekik, quien marcó el 2-1 a los 43 minutos y le dio algo de incertidumbre al cierre de la primera mitad.

Sin embargo, cualquier intento de reacción tunecina quedó rápidamente neutralizado en el complemento. A los 59 minutos, Viktor Gyökeres anotó el tercer gol sueco y volvió a estirar la diferencia.

Con el partido ya bajo control, Suecia continuó atacando y encontró más espacios frente a una defensa que mostró serias dificultades para contener los avances rivales. A dos minutos del final, Mattias Svanberg convirtió el cuarto tanto y, ya en tiempo agregado, Ayari volvió a aparecer para sellar el definitivo 5-1 y completar una actuación destacada con un doblete.

Gracias a esta victoria, Suecia quedó como líder del Grupo F con tres puntos y una amplia diferencia de gol. Detrás aparecen Países Bajos y Japón, que igualaron en su presentación, mientras que Túnez cierra la tabla sin unidades.

En la próxima fecha, los suecos afrontarán una exigente prueba frente a Países Bajos, mientras que Túnez buscará recuperarse cuando se enfrente a Japón en un duelo clave para mantener sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.