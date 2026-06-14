Ecuador lo perdió en final y comenzó el Mundial con el pie izquierdo

La selección de Ecuador perdió este domingo 1-0 frente a Costa de Marfil por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026 y sufrió un duro golpe en sus aspiraciones de clasificación.

El encuentro se disputó en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, donde el equipo dirigido por Sebastián Beccacece cayó en tiempo de descuento y puso fin a una histórica racha de 19 partidos consecutivos sin derrotas.

Durante la primera mitad, La Tri estuvo cerca de abrir el marcador en dos oportunidades, pero el travesaño evitó los goles tras los remates de Alan Minda y John Yeboah.

Costa de Marfil también tuvo situaciones claras en el complemento y volvió a encontrarse con el poste cuando parecía acercarse al triunfo.

Cuando todo indicaba que ambos equipos repartirían puntos, apareció Amad Diallo en tiempo agregado para marcar el 1-0 definitivo y darle la victoria al conjunto africano.

Con este resultado, Ecuador quedó comprometido en el Grupo E, que había comenzado con la contundente goleada de Alemania frente a Curazao.

En la próxima fecha, el seleccionado ecuatoriano enfrentará a Curazao, mientras que Costa de Marfil jugará ante Alemania.