Japón se lo empató sobre el final a Países Bajos en el debut de ambos en el Mundial 2026

Países Bajos y Japón empataron 2 a 2 este domingo en el AT&T Stadium de Texas, en el debut de ambos seleccionados en el Grupo F del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Ronald Koeman estuvo dos veces arriba en el marcador, pero no logró sostener la ventaja y terminó cediendo puntos ante un seleccionado japonés que reaccionó en los momentos clave del partido.

Los goles del conjunto europeo fueron convertidos por Virgil van Dijk y Crysencio Summerville, mientras que para Japón anotaron Keito Nakamura y Daichi Kamada.

Países Bajos asumió el protagonismo desde el inicio y terminó dominando gran parte de la posesión de la pelota, con un 59% frente al 41% del seleccionado asiático.

Además, los neerlandeses finalizaron el encuentro con 11 remates al arco, contra 9 de Japón, en un partido dinámico y con situaciones en ambas áreas.

El conjunto europeo logró ponerse en ventaja en dos oportunidades, aunque Japón siempre encontró respuestas para mantenerse en partido y terminar rescatando un empate valioso en el cierre.

La zona se completará esta noche con el encuentro entre Suecia y Túnez, que jugarán en el estadio BBVA de Monterrey.

En la próxima fecha, Países Bajos enfrentará a Suecia el 20 de junio desde las 14:00, mientras que Japón se medirá ante Túnez el 21 de junio a la 1 de la madrugada, hora argentina.