Domingo 14 de junio de 2026
Mundial 2026

Deportes — 14.06.2026 —

Japón se lo empató sobre el final a Países Bajos en el debut de ambos en el Mundial 2026

El seleccionado europeo no pudo sostener la diferencia en Texas y terminó igualando 2 a 2 ante Japón, que sumó un punto importante en el arranque del Grupo F.

Países Bajos estuvo dos veces en ventaja, pero Japón rescató un valioso empate.
Países Bajos estuvo dos veces en ventaja, pero Japón rescató un valioso empate.

Países Bajos y Japón empataron 2 a 2 este domingo en el AT&T Stadium de Texas, en el debut de ambos seleccionados en el Grupo F del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Ronald Koeman estuvo dos veces arriba en el marcador, pero no logró sostener la ventaja y terminó cediendo puntos ante un seleccionado japonés que reaccionó en los momentos clave del partido.

Los goles del conjunto europeo fueron convertidos por Virgil van Dijk y Crysencio Summerville, mientras que para Japón anotaron Keito Nakamura y Daichi Kamada.

Países Bajos asumió el protagonismo desde el inicio y terminó dominando gran parte de la posesión de la pelota, con un 59% frente al 41% del seleccionado asiático.

Además, los neerlandeses finalizaron el encuentro con 11 remates al arco, contra 9 de Japón, en un partido dinámico y con situaciones en ambas áreas.

El conjunto europeo logró ponerse en ventaja en dos oportunidades, aunque Japón siempre encontró respuestas para mantenerse en partido y terminar rescatando un empate valioso en el cierre.

La zona se completará esta noche con el encuentro entre Suecia y Túnez, que jugarán en el estadio BBVA de Monterrey.

En la próxima fecha, Países Bajos enfrentará a Suecia el 20 de junio desde las 14:00, mientras que Japón se medirá ante Túnez el 21 de junio a la 1 de la madrugada, hora argentina.

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