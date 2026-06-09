Los Spurs golpearon en Nueva York y siguen con vida en las Finales de la NBA

Los San Antonio Spurs consiguieron un triunfo clave en las Finales de la NBA 2026 al imponerse este lunes por 115-111 sobre los New York Knicks en el Madison Square Garden y descontar en la serie, que ahora favorece al conjunto neoyorquino por 2-1.

La gran figura de la noche fue Victor Wembanyama, quien firmó una actuación estelar con 32 puntos, ocho rebotes y seis asistencias para liderar a la franquicia texana en un partido que se definió en los minutos finales.

Tras un desarrollo muy parejo, los Spurs llegaron al último cuarto con una ventaja mínima de 92-91 y lograron sostenerla gracias a la producción de Wembanyama y a la aparición de Stephon Castle, autor de un triple decisivo cuando el marcador estaba igualado en 104.

Además, De'Aaron Fox aportó una sólida tarea defensiva en el cierre, con dos bloqueos consecutivos sobre Karl-Anthony Towns y una serie de tiros libres que permitieron estirar la diferencia.

Por el lado de los Knicks, Jalen Brunson volvió a ser el máximo referente ofensivo con 26 puntos e intentó mantener con vida a su equipo hasta el final. Incluso, un triple suyo a falta de 33 segundos redujo la desventaja a tres unidades. Más tarde, OG Anunoby convirtió otro lanzamiento desde larga distancia para dejar el marcador 113-111 y alimentar la ilusión local.

Sin embargo, Castle respondió desde la línea de libres con seis segundos en el reloj y sentenció la victoria de San Antonio por 115-111.

El triunfo cortó una racha de 13 victorias consecutivas de los Knicks en los playoffs y devolvió suspenso a unas Finales que parecían encaminarse rápidamente para el conjunto neoyorquino.

La serie continuará en el Madison Square Garden con el Juego 4, donde Nueva York buscará recuperar el control y acercarse a un título que no conquista desde 1973, mientras que los Spurs intentarán igualar la definición y confirmar que la pelea por el campeonato sigue abierta.