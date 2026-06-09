España cerró su preparación para el Mundial con un triunfo ante Perú

La selección de España cerró su preparación para el Mundial 2026 con una victoria por 3-1 frente a Perú en Puebla, México, en su último amistoso antes del debut en la máxima cita del fútbol internacional.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente mostró una imagen sólida y dominó gran parte del encuentro, en el que alternó futbolistas habituales titulares con algunos suplentes para llegar con ritmo de competencia al inicio del torneo.

La apertura del marcador llegó apenas comenzado el partido. Al minuto de juego, Pau Cubarsí rompió líneas con un pase preciso para Mikel Oyarzábal, que avanzó algunos metros y sacó un potente remate cruzado que se clavó en el ángulo del arco defendido por Pedro Gallese.

Con la ventaja temprana, España manejó la posesión y controló el desarrollo del encuentro. La superioridad se tradujo nuevamente en el marcador a los 31 minutos, cuando una buena combinación entre Rodri, Fabián Ruiz y Pedri terminó con un desborde de Ferrán Torres por la derecha. El delantero envió un centro rasante que Pedri empujó a la red para establecer el 2-0.

Ya en el complemento, el conjunto español amplió la diferencia gracias a una jugada nacida de la presión alta. Perú intentó salir jugando desde el fondo, pero una pérdida en campo propio dejó la pelota en los pies de Rodri, que asistió a Yeremy Pino. El centro del atacante parecía controlable para Gallese, aunque el arquero cometió un insólito error al intentar despejar y terminó introduciendo el balón en su propio arco para el 3-0.

Pese al golpe, Perú reaccionó rápidamente y logró descontar con una gran definición de Jairo Vélez. El delantero aprovechó un espacio entre los defensores españoles, ingresó al área y sacó un potente remate al ángulo que dejó sin posibilidades a David Raya.

La victoria le permitió a España recuperar sensaciones positivas después del empate 1-1 frente a Irak en su anterior compromiso amistoso, donde Ferrán Torres había marcado el único gol del conjunto europeo.

Ahora, la Roja pondrá el foco en el Mundial 2026, donde integrará el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Además, los españoles aparecen como un posible rival de la selección argentina en la fase eliminatoria, dependiendo de cómo finalicen ambos equipos en sus respectivas zonas.