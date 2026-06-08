La FIFA confirmó a Facundo Tello para el debut de Canadá en el Mundial 2026

La FIFA confirmó oficialmente las primeras designaciones arbitrales para la Copa del Mundo 2026, que comenzará el próximo 11 de junio, y entre los elegidos aparece una importante presencia de jueces sudamericanos. Entre ellos se destaca el argentino Facundo Tello, que encabezará la terna arbitral en uno de los partidos del Grupo B.

El árbitro argentino fue designado para dirigir el encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, que se disputará el 12 de junio en el Toronto Stadium. La terna principal estará integrada completamente por árbitros argentinos: Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade serán los asistentes, mientras que Hernán Mastrangelo ocupará el rol de VAR.

La FIFA también confirmó que el brasileño Wilton Sampaio será el encargado de impartir justicia en el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica, correspondiente al Grupo A. El encuentro se jugará el 11 de junio en el Mexico City Stadium y contará además con mayoría de autoridades sudamericanas.

En ese compromiso, Sampaio estará acompañado por los asistentes brasileños Bruno Pires y Bruno Boschilia, mientras que el paraguayo Juan Gabriel Benítez será el cuarto árbitro. En el VAR trabajará el colombiano Nicolás Gallo junto al chileno Juan Lara como AVAR.

Ese mismo día también se jugará el otro encuentro del Grupo A entre Corea del República y Chequia, en el Estadio Guadalajara. Para ese partido fue designada una terna arbitral de Egipto encabezada por Amin Mohamed.

Por otra parte, el duelo entre Estados Unidos y Paraguay, correspondiente al Grupo D y programado para el 12 de junio en Los Ángeles, será dirigido por el neerlandés Danny Makkelie, acompañado por una terna europea y autoridades VAR de España y Países Bajos.

Con estas primeras confirmaciones, la FIFA comenzó a delinear el operativo arbitral del Mundial 2026, donde la presencia de jueces sudamericanos volverá a tener un papel importante en los encuentros de mayor relevancia del torneo.