La UCA advirtió que la baja de la pobreza es “una ficción” que no se siente en el bolsillo

El sociólogo Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, advirtió que la reciente baja de los índices de pobreza informados por el Indec presenta un componente de “ficción metodológica” y no refleja una mejora sustancial en las condiciones de vida.

Según explicó, si bien la pobreza “bajó efectivamente”, esa caída debe analizarse con cautela. “Hay cierta ficción en los datos o cierta levedad. Es muy difícil decir un sí rotundo”, sostuvo, al tiempo que aclaró que no se trata de una manipulación política, sino de limitaciones en la forma de medición.

En ese sentido, Salvia remarcó que existe una brecha entre las estadísticas y la realidad cotidiana de los hogares, especialmente en lo que respecta a la capacidad de consumo. “La gente no está sintiendo en el bolsillo que tiene más capacidad de consumo que hace un año”, afirmó, y señaló una caída en el consumo de productos básicos como lácteos y yerba.

El especialista explicó que uno de los principales problemas radica en el uso de canastas de consumo desactualizadas, basadas en estructuras de gasto de 2004 y 2005. “Hoy el peso de los servicios es mucho mayor”, indicó, y detalló que tarifas como luz, gas, agua, transporte y comunicaciones absorben una mayor proporción del ingreso, reduciendo el dinero disponible para otros consumos.

Además, cuestionó que esas canastas se actualicen con un índice de precios que también presenta ponderaciones antiguas, lo que genera resultados que, según definió, “parecen extraordinarios” pero no reflejan la situación real.

No obstante, reconoció que existe un componente genuino vinculado a la desaceleración de la inflación en alimentos, lo que impacta especialmente en la indigencia. “La caída de la indigencia es más realista que la de la pobreza”, precisó.

Salvia también advirtió que los niveles actuales de consumo se asemejan a los de la pospandemia, y señaló que incluso podría registrarse un deterioro reciente. “El cuarto trimestre ya estaría cerca del 30% de pobreza”, indicó.

Por último, alertó sobre un escenario de estancamiento social, con empleo privado sin crecimiento, caída del empleo público y aumento de la informalidad. “Estamos cristalizando un 25% o 30% de pobreza estructural”, concluyó.