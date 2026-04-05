Milei acusó a Villarruel de traicionarlo y de buscar boicotear su gestión

El presidente Javier Milei acusó públicamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel de traicionarlo y de intentar boicotear su gestión, en el marco de una entrevista concedida a un medio español durante su visita a Europa. Las declaraciones expusieron con crudeza una interna que atraviesa al Poder Ejecutivo y que, según el propio mandatario, lleva varios años gestándose.

En ese sentido, Milei sostuvo que las supuestas maniobras de Villarruel no son recientes, sino que se remontan incluso a antes de la llegada al Gobierno. “A la luz de su comportamiento, no me sorprende que haya intentado que me cancelaran; lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía craneando desde que entramos al Congreso”, afirmó.

Durante el reportaje, realizado en el marco del Madrid Economic Forum, el jefe de Estado aseguró que la vicepresidenta habría intentado cancelar su participación en actividades clave en el exterior, interpretando estos movimientos como parte de una estrategia para debilitar su figura.

El Presidente también vinculó el deterioro del vínculo con lo ocurrido durante el Pacto de Mayo, cuando Villarruel no participó del acto oficial. Según recordó, la vicepresidenta argumentó problemas de salud, aunque al día siguiente participó de un desfile. “Dijo que no iba porque se sentía mal, pero al día siguiente estaba espléndida”, señaló.

Además, Milei cuestionó el entorno político de su compañera de fórmula y aseguró que, tras ese episodio, “se empezó a juntar con gente verdaderamente complicada”, en referencia a sectores que, según su visión, no comulgan con la línea del Gobierno.

Otro de los puntos de conflicto mencionados fue el acercamiento de Villarruel a figuras del pasado político. En particular, el mandatario criticó su reunión con María Estela Martínez de Perón y la inauguración de un busto en su honor en el Senado, interpretándolo como una señal contraria a la identidad ideológica de su gestión.

En ese contexto, también denunció que el entorno de la vicepresidenta “no deja de decir insultos y aberraciones” contra el Gobierno, lo que, según indicó, profundiza la desconfianza dentro del oficialismo.

Hacia el final de la entrevista, Milei expresó su sorpresa por lo que considera una estrategia sostenida de desgaste en su contra. “Me sorprenden las reflexiones que hace sobre que yo le hacía daño a la libertad”, afirmó, visiblemente molesto.

Con estas declaraciones, el Presidente dejó en evidencia que la relación institucional con Villarruel atraviesa uno de sus momentos más críticos, marcada por acusaciones cruzadas y una creciente distancia política dentro del propio Gobierno.