Invitan a la proyección de un documental sobre la Guerra de Malvinas en el Centro Cultural

En el marco de las actividades conmemorativas por el 2 de Abril, este sábado se proyectará en el Centro Cultural “12 de Septiembre” el documental “Malvinas. Más allá de la guerra”. La actividad se llevará a cabo a partir de las 20 horas, con entrada libre y gratuita.

La producción dirigida por María Belén Gutiérrez reúne las voces de seis excombatientes de la Guerra de Malvinas. A lo largo de 48 minutos, estos héroes comparten sus experiencias tanto durante el conflicto como en el proceso posterior de reconstrucción personal y reinserción en la vida cotidiana.

Desde el Municipio indicaron que la propuesta busca generar un espacio de reflexión y memoria a partir de los testimonios de excombatientes. A través de relatos profundos y conmovedores, la obra invita a mantener viva la memoria colectiva y a reflexionar sobre el compromiso, el valor y las huellas que dejó la guerra.

