Santo Tomé conmemoró a los Veteranos de Guerra y a los caídos en Malvinas

La ciudad conmemoró el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas con un acto oficial que se llevó a cabo en la plazoleta "Paso del Salado", ubicada junto la cabecera del Puente Carretero.

La ceremonia contó con la presencia de excombatientes, autoridades locales, representantes de instituciones y vecinos que se acercaron para rendir homenaje a quienes participaron del conflicto bélico de 1982.

Durante el acto se vivieron momentos de profundo respeto y emoción, en un marco de recogimiento colectivo en el que la comunidad reafirmó su reconocimiento hacia los veteranos y caídos en la guerra. En ese contexto, se destacó el compromiso, el valor y el sacrificio de quienes defendieron la soberanía nacional.

Weiss Ackerley participó del acto junto a ex combatientes de nuestra ciudad. (Foto: MST)

En su discurso, el intendente Miguel Weiss Ackerley remarcó el significado de la fecha al señalar que se trata de “un día que nos interpela como nación, que nos une en el recuerdo y que nos obliga a mirar con respeto y compromiso” a los protagonistas de aquel episodio histórico. Además, sostuvo que el vínculo con las islas “no es sólo geográfico”, sino que representa “un lazo irrompible que une a nuestro pueblo”.

El mandatario también ratificó el reclamo argentino sobre el archipiélago al afirmar que se trata de una causa “inclaudicable y legítima”, y concluyó con un mensaje enfático: “Las Malvinas son argentinas”.

La jornada finalizó con un reconocimiento colectivo a los excombatientes y un mensaje compartido por toda la comunidad, que volvió a reafirmar la memoria y el reclamo de soberanía sobre las islas.