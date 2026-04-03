Sociedad — 03.04.2026 —
Santo Tomé conmemoró a los Veteranos de Guerra y a los caídos en Malvinas
El acto se desarrolló en la Plazoleta "Paso del Salado", junto al Puente Carretero, con la presencia de ex combatientes de nuestra ciudad, autoridades y vecinos.
La ciudad conmemoró el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas con un acto oficial que se llevó a cabo en la plazoleta "Paso del Salado", ubicada junto la cabecera del Puente Carretero.
La ceremonia contó con la presencia de excombatientes, autoridades locales, representantes de instituciones y vecinos que se acercaron para rendir homenaje a quienes participaron del conflicto bélico de 1982.
Durante el acto se vivieron momentos de profundo respeto y emoción, en un marco de recogimiento colectivo en el que la comunidad reafirmó su reconocimiento hacia los veteranos y caídos en la guerra. En ese contexto, se destacó el compromiso, el valor y el sacrificio de quienes defendieron la soberanía nacional.
En su discurso, el intendente Miguel Weiss Ackerley remarcó el significado de la fecha al señalar que se trata de “un día que nos interpela como nación, que nos une en el recuerdo y que nos obliga a mirar con respeto y compromiso” a los protagonistas de aquel episodio histórico. Además, sostuvo que el vínculo con las islas “no es sólo geográfico”, sino que representa “un lazo irrompible que une a nuestro pueblo”.
El mandatario también ratificó el reclamo argentino sobre el archipiélago al afirmar que se trata de una causa “inclaudicable y legítima”, y concluyó con un mensaje enfático: “Las Malvinas son argentinas”.
La jornada finalizó con un reconocimiento colectivo a los excombatientes y un mensaje compartido por toda la comunidad, que volvió a reafirmar la memoria y el reclamo de soberanía sobre las islas.