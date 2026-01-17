Argentina integrará un nuevo organismo internacional por la paz, impulsado por Trump

El presidente Javier Milei confirmó que la Argentina integrará el Consejo de Paz impulsado por Donald Trump para intervenir en el conflicto en la Franja de Gaza. El mandatario agradeció al presidente de Estados Unidos la invitación a formar parte del grupo fundador del nuevo organismo internacional.

A través de sus redes sociales, Milei compartió la carta enviada por Trump y destacó que el país será miembro fundador de la Junta Ejecutiva del denominado Board of Peace, que tendrá como objetivo promover una “paz duradera” en regiones afectadas por conflictos, comenzando por Gaza.

“Argentina siempre estará del lado de los países que combaten el terrorismo, defienden la vida y promueven la paz y la libertad”, expresó el jefe de Estado, quien consideró un honor la participación del país en esta iniciativa internacional.

Según informó la Casa Blanca, Trump presidirá el Consejo de Paz y designó como miembros fundadores al secretario de Estado Marco Rubio, al ex primer ministro británico Tony Blair y a otros cinco referentes del ámbito político y financiero internacional.

El nuevo organismo tendrá a su cargo la supervisión del futuro gobierno de Gaza y trabajará en áreas vinculadas a la gobernanza, la reconstrucción del territorio, la atracción de inversiones y el financiamiento internacional. Además, Estados Unidos anunció la designación de un alto representante para Gaza y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización encargada de garantizar la seguridad en la región.