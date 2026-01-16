La AFA reprogramó la Primera Nacional: Colón debuta el 15 de febrero

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) modificó el cronograma previsto inicialmente y aplazó una semana el comienzo del torneo de la Primera Nacional. De esta manera, el debut de Colón en el certamen será el domingo 15 de febrero ante Deportivo Madryn, en condición de local.

La decisión del organismo rector llegó mientras los distintos equipos encaran sus respectivas pretemporadas, tal como lo hace actualmente el “Sabalero”, que la próxima semana viajará a Uruguay para disputar dos partidos amistosos en el marco de la Serie Río de la Plata.

En el esquema inicial, el campeonato de la Primera Nacional estaba previsto para el fin de semana del 8 de febrero, con lo cual el comienzo se postergó una semana. Misma decisión se tomó con la categoría siguiente, la Primera B, que también se pondrá en marcha el fin de semana del 15 de febrero.

En lo que respecta Colón, ya tiene programados los tres primeros encuentros de la temporada. Con esta modificación, por la segunda fecha visitará a Central Norte de Salta el domingo 22 a las 18.15; mientras que una semana más tarde recibirá a Ferro, el sábado 28 a las 20 horas.

“Se reprograma la fecha de inicio para los Campeonatos de Primera Nacional y Primera División ‘B’, quedando fijada para el 14 de febrero de 2026, manteniéndose por otra parte, el 21 de febrero de 2026 para el inicio del Campeonato de Primera División ‘C’”, informó la entidad que regula el fútbol en el país.