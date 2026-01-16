Dakar 2026: Benavides cedió la punta a una etapa del final, pero no pierde la fe

El Rally Dakar vivió este viernes una jornada electrizante y posiblemente decisiva en la categoría motos. El desenlace no fue el esperado para el argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing), que perdió el liderazgo obtenido el jueves y complicó sus aspiraciones de ganar la competencia por primera vez.

Ricky Brabec (Monster Energy Honda) se quedó con la duodécima y penúltima etapa y le arrebató la punta al salteño, lo que significó un paso clave para la consagración en Arabia Saudita.

El tramo de 311 kilómetros entre Al-Henakiyah y Yanbu fue el escenario de una batalla táctica. Brabec arrancó el día con 23 segundos de desventaja, pero ejecutó una estrategia perfecta: dejó que Benavides abriera camino y luego atacó en el momento justo.

El estadounidense marcó un tiempo de 3:19:01 y le sacó 3:20 de ventaja a Benavides en la clasificación general cuando solo resta una etapa de 105 kilómetros cronometrados. De esta manera, Brabec quedó en una posición inmejorable para conquistar su tercer Dakar en motos, tras los títulos de 2020 y 2024.

Con este triunfo, Brabec alcanzó su decimotercera victoria de etapa en el Dakar e igualó al francés Serge Bacou y al español Nani Roma en la historia de la competencia. Además, le dio a Honda su 120ª victoria en el Dakar, lo que la consolida como como la tercera marca más ganadora, detrás de KTM (250) y Yamaha (140).

Detrás de los líderes, el español Tosha Schareina (Honda) volvió a mostrar solidez y terminó tercero en la etapa, a 12:58 del ganador. Con esa performance, prácticamente aseguró el tercer puesto en la general. La cuarta posición fue para Adrien Van Beveren, a 13:07, mientras que Michael Docherty completó el top cinco a 17:11.

Este sábado, el Dakar tendrá su jornada definitiva con solo 105 kilómetros de especial. Brabec parte como gran favorito ya que embolsará, salvo una sorpresa, las bonificaciones de la primera línea (1.23 en total). Por lo tanto, el argentino necesitará de un rendimiento extraordinario para descontar la diferencia en el tramo corto y cambiar la tendencia del desenlace.

Tras llegar a destino en Yanbu, el salteño se refirió a la dificultad de la 12° etapa del rally y dejó un mensaje esperanzador para la jornada final. “No era una especial fácil de abrir así que perdí tiempo, pero intenté hacerlo lo mejor posible. Había polvo, piedras, dunas blandas, así que la navegación tuvo su dificultad", explicó. “Los que salieron detrás ya tenían el camino marcado. Dicho esto, no pierdo las esperanzas de cara a la etapa de mañana”, concluyó.



