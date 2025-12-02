Los bancos rechazan que se habilite a fintech a gestionar pagos de sueldos y haberes previsionales

En medio del debate por posibles cambios en el régimen laboral, la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) publicó un comunicado en el que cuestiona la posibilidad de que billeteras virtuales puedan gestionar el pago de salarios y jubilaciones, una iniciativa que, según trascendidos, podría formar parte del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno.

Aunque no se menciona directamente, la advertencia apunta principalmente a Mercado Pago, el brazo fintech de Mercado Libre, que ya interviene en el pago de algunas prestaciones sociales y busca avanzar sobre los haberes jubilatorios.

Bajo el título “Pago de salarios y jubilaciones en Argentina. ¿Conviene bajar los estándares de seguridad y formalidad institucional exigidos actualmente?”, Adeba advirtió que esta propuesta “beneficiaría el negocio de las billeteras virtuales, pero a costa de un mayor riesgo para los empleados y jubilados, contingencias para el Estado y mayor riesgo sistémico”.

La entidad remarcó que las billeteras buscan ofrecer estos servicios “sin estar reguladas ni supervisadas por el BCRA, ni ofrecer garantía sobre los fondos”, lo que representaría una pérdida de protección para los usuarios. “Quienes promueven relajar las condiciones deben ser conscientes de que dicha decisión expone a los trabajadores y jubilados al riesgo de perder sus haberes, en caso de que la billetera en la que cobren tenga dificultades o desmanejos económicos”, alertó Adeba.

Entre los argumentos que sostienen su rechazo, Adeba expuso cinco ejes:

Seguridad para los asalariados y jubilados: Solo las entidades financieras reguladas pueden “ofrecer garantía absoluta sobre los fondos recibidos”, respaldadas por controles del BCRA. Señaló además que “en las últimas tres décadas ni un solo asalariado o jubilado tuvo pérdida o demora sobre sus haberes”. Reducción del crédito disponible: Al recibir depósitos, las billeteras “canalizan los fondos a Fondos Comunes de Inversión”, restando recursos al sistema bancario formal y limitando la capacidad de otorgar préstamos a personas y empresas. Riesgo sistémico: Permitir que estos pagos se realicen fuera del sistema bancario regulado contribuiría a “una banca paralela” y a la captación de ahorro no supervisado, advirtió la entidad. Libertad y gratuidad actuales: Hoy los trabajadores pueden “transferir sus fondos a cualquier billetera virtual sin restricciones”, apenas reciben su sueldo o jubilación. Además, las cuentas sueldo son “totalmente gratuitas”. Competencia entre bancos: Adeba destacó que los bancos “compiten diariamente por atraer a asalariados y jubilados”, lo que genera promociones y beneficios. Por eso, consideró que “no hay argumentos que justifiquen una migración a entidades con menor institucionalidad”.

Finalmente, el comunicado sostiene que el sistema actual “es una de las pocas políticas de Estado exitosas” en Argentina y que, incluso en contextos de crisis, ha garantizado el pago puntual y seguro de haberes. En esa línea, concluyó que no se observan “beneficios sin riesgos” en la idea de habilitar a fintech para administrar sueldos y jubilaciones.