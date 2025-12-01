Spagnuolo pidió su sobreseimiento en la causa de la ANDIS y presentó por primera vez una pericia que plantea que los audios son falsos

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, presentó ante la Justicia un pedido de sobreseimiento en la causa en la que se investiga un presunto esquema de coimas en la compra de medicamentos. Junto con el escrito, aportó por primera vez un informe pericial que afirma que los audios que lo involucran fueron manipulados y contienen voz generada por inteligencia artificial.

La pericia fue realizada por el experto Miguel Ángel de la Torre Guijarro, quien concluyó que el material atribuido a Spagnuolo “fue editado y modificado múltiples veces”, al punto de presentar 18 cortes compatibles con manipulación intencional.

El informe técnico detalla que la grabación cambia de contexto acústico, comenzando en un ambiente cerrado —“compatible con una cafetería”— y luego adquiriendo características de una conversación telefónica. Además, se identificaron “cambios bruscos en parámetros de amplitud y frecuencia”, incompatibles con una secuencia continua.

Uno de los elementos más relevantes de la pericia es la detección de trazas de voz sintética, con una estimación de probabilidad del 65% de que parte del audio haya sido generado mediante algoritmos de inteligencia artificial.

Por estos motivos, los abogados defensores de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, solicitaron también la nulidad de todas las resoluciones judiciales que se basan en la fidelidad de esos audios. En su presentación, aseguraron que se trata de material “editado, manipulado y producto de escuchas telefónicas ilegales”.

La causa judicial investiga supuestas maniobras de retorno del 3% en contrataciones del organismo. Spagnuolo niega cualquier implicación y sostiene que las grabaciones fueron montadas con la intención de perjudicarlo.