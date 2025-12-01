El Gobierno terminó de redactar la reforma laboral y busca aprobarlo en diciembre

A nueve días del inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno Nacional concluyó la redacción del proyecto de reforma laboral y comenzó a activar las gestiones políticas para aprobarlo en el Congreso durante diciembre. El texto final fue remitido este lunes a Manuel Adorni, Martín Menem y Patricia Bullrich, referentes legislativos y políticos clave de La Libertad Avanza.

“El proyecto de modernización laboral ya está terminado”, confirmó una fuente oficial, en medio de un escenario marcado por las tensiones con la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA). En la última reunión del Consejo de Mayo, Gerardo Martínez (UOCRA) rechazó el borrador, mientras que Martín Rappallini (UIA) pidió un mayor grado de flexibilización.

La reforma fue elaborada por el equipo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y contempla varios capítulos que podrían incluir la ultraactividad de los convenios, el financiamiento sindical, cargas fiscales, derechos colectivos, trabajo autónomo, democracia sindical y empleo joven con condiciones más flexibles, entre otros.

El objetivo del Ejecutivo es que el tratamiento legislativo se dé en el marco de las sesiones extraordinarias previstas entre el 10 y el 31 de diciembre, aunque ya se planifica una continuidad para el mes de enero, con un breve receso y reanudación a partir del 19. El oficialismo considera a esta reforma como parte de un paquete más amplio que incluye también el Presupuesto 2026, la reforma tributaria y la modificación del Código Penal.

La estrategia de negociación está a cargo de Patricia Bullrich, quien mantiene contactos con senadores y aliados legislativos. En paralelo, Manuel Adorni y Diego Santilli gestionan apoyos entre los gobernadores provinciales, con encuentros agendados esta semana con Jorge Macri y Sergio Ziliotto.

Mientras tanto, Martín Menem apuesta a consolidar la primera minoría en Diputados antes del recambio legislativo del 3 de diciembre, clave para fortalecer el tratamiento parlamentario de la reforma.